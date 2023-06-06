¿Cuántos votos se llevó cada partido en las elecciones 2023?

Después de las elecciones 2023 en Estado de México y Coahuila, es importante saber cuántos votos se llevó cada partido, pues incluso hay algunos que podrían tener riesgo de seguir con el registro local tras no alcanzar el mínimo necesario.

El número de votos es basado en el resultado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el cual dio la ventaja a la candidata Delfina Gómez y Manolo Jiménez.

Estas #Elecciones2023 definieron el mapa político de cara a los comicios del siguiente año.@PartidoMorenaMx se consolida como la primera fuerza política del país.https://t.co/MwSZOSb7CM pic.twitter.com/wVHrdN5PGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

¿Cuántos votos se llevó cada partido en las elecciones Edomex 2023?

De acuerdo con el resultado del PREP, se puede conocer la cantidad de votos que obtuvo cada partido por separado, aunque haya ido en coalición o candidatura común. Este es el estimado de la distribución de sufragios para Juntos Haremos Historia en el Estado de México:

Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 624 mil 392 votos, es decir, el 10.3588%.

Partido del Trabajo (PT): 460 mil 615, dando un porcentaje de 7.6417%.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena): 2 millones 187 mil 99 votos, dando un porcentaje del 36.2845% del total de los votos.

|Twitter @AlejandraDMV

Para la coalición PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, representada por Alejandra del Moral, estos son los votos que obtuvo cada partido:



Partido Acción Nacional (PAN): 701 mil 573 votos, dando un porcentaje del 11.2898%.

Partido Revolucionario Institucional (PRI): 1 millón 750 mil 795 votos, es decir, 28.1740%.

Partido de la Revolución Democrática (PRD): 183 mil 227, tan solo el 2.9485%.

Nueva Alianza: 119 mil 937 votos, el 1.9300%.

¿Cuántos votos se llevó cada partido en las elecciones Coahuila 2023?

El representante del PT, Ricardo Mejía Berdeja

Morena, con Armando Guadiana, obtuvo 279 mil 894 votos, el 21.4847%.

PAN: 89 mil 473 votos, un 6.8679%.

PRI: 616 mil 466 votos, el 47.3201%.

PRD: 35 mil 792, el 2.7474%.

PVEM: 35 mil 500 votos, es decir, el 2.7249%.

Unidad Democrática de Coahuila (UDC): 41 mil 124 votos, el 3.1566%.

La publicación del PREP Edomex comenzó el pasado domingo a partir de las 18:00 horas; sin embargo, conviene recordar que faltan los resultados de los cómputos distritales para definir quién ganará la gubernatura del Estado de México. Asimismo, será el Tribunal Electoral que determinará si se deberán de anular los votos de algunas casillas.