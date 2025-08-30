Un hombre fue perdió la vida al ser atacado con un arma punzocortante en calles del municipio de Valle de Chalco, Estado de México (Edomex), tras ser interceptado por varios sujetos y los probables responsables, fueron detenidos.

La captura de los presuntos implicados fue ejecutada luego de un monitoreo de cámaras de videovigilancia, las cuales captaron la ruta que siguieron el día de los hechos.

Menor es detenido tras asesinato de hombre en Chalco

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia mexiquense detuvieron a seis hombres y a un menor de edad, probables implicados en los delitos de homicidio y contra la salud.

A través de Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) tuvo conocimiento del homicidio de un hombre por herida de arma punzocortante.

¿Cuál fue la ruta de presuntos homicidas en Valle de Chalco?

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Valle de Chalco, el 25 de agosto pasado.

Tras un análisis videográfico, los agentes observaron que los presuntos involucrados caminaban con dirección al lugar donde agredieron a la víctima.

Ratas disparan al aire en mercado de Chalco y asaltan comerciantes: “No es nuevo” (VIDEO)

Asimismo, se captó el momento en que los agresores despojaron al hombre de sus pertenencias y lo lesionaron con un objeto punzocortante, para luego huir.

Con cámaras de videovigilancia se efectuó un cerco virtual y se dio seguimiento en tiempo real a su trayectoria, lo que permitió visualizar su paso sobre la avenida Emiliano Zapata, con dirección a calle Norte 14, para continuar por avenida Manuel Altamirano e incorporarse a la avenida Isidro Fabela.

¿Quiénes son los presuntos asesinos de hombre en Valle de Chalco?

Tras conocer la ruta de los presuntos responsables, los policías se desplegaron al lugar para detenerlos. Policías estatales, junto con agentes de la Fiscalía del Estado de México, establecieron puntos de vigilancia en la zona y observaron a un grupo de personas que cumplían con la media filiación obtenida en las imágenes, por lo que las interceptaron.

Luego de una revisión les aseguraron 35 bolsas de plástico amarillas con aparente cristal. Los detenidos fueron identificados como



Raúl “N” de 48 años

Aldevarán “N” de 37 años

Gustavo “N” de 29 años

Samuel “N” de 29 años

Ángel “N” de 22 años

Iván “N” de 27 años

Menor de edad

Estas personas, informó la SSEM hoy, podrían estar relacionados con el delito de homicidio, ocurrido durante el robo con violencia a un transeúnte.

Los detenidos, junto con los indicios, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.