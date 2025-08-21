La Casa Blanca de Estados Unidos abrió su cuenta oficial en la red social TikTok, a pesar de que estamos a semanas de que dicha plataforma pueda enfrentar una prohibición para operar en dicho país.

El primer video publicado en la red social de videos cortos el martes 19 de agosto de 2025 muestra un mensaje “¡Estados Unidos, hemos vuelto! ¿Qué pasa, TikTok?”, mientras Trump dice: “Todos los días me despierto decidido a brindar una vida mejor a la gente de todo este país. Soy tu voz”. La cuenta logró sumar más de 20 mil seguidores en un solo día.

TikTok podría dejar de funcionar en Estados Unidos

Cabe recordar que el entonces presidente Joe Biden aprobó una ley que exige la venta de TikTok, operada por la empresa china ByteDance, o de lo contrario enfrentaría una prohibición para funcionar en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha retrasado en al menos tres ocasiones la entrada en vigor de dicha ley. El nuevo plazo fatal es el 17 de septiembre de 2025.

En junio, el mandatario dio el último retraso a la ley, con el fin de que sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos no se queden sin servicio. Las autoridades alegan que la app representa un riesgo de seguridad nacional, debido a su operación por parte de una empresa propiedad del gobierno de China.

¿Por qué TikTok sería prohibido en Estados Unidos?

El gobierno estadounidense alega que China podría usar sus leyes de seguridad nacional con el fin de acceder a la información personal que recopila TikTok de sus usuarios.

Debido a ello, el 19 de enero de 2025, TikTok enfrentó un breve lapso donde dejó de operar en territorio de Estados Unidos. No obstante, Donald Trump firmó una orden que retrasaba la prohibición por 75 días. En junio, el mandatario firmó la tercera prórroga de dicha ley, que exige que la aplicación sea vendida a una empresa estadounidense o, de lo contrario, deje de operar.