VIDEO: Operativo contra narcos en Colombia termina con un muerto; derriban helicóptero de la policía

Un helicóptero de la Policía de Colombia fue derrumbado con un dron, mientras la aeronave realizaba un sobrevuelo para proteger a agentes que trabajaban en un operativo contra narcotraficantes.

La aeronave cayó este 21 de agosto de 2025 en la comunidad de Antioquia. El desplome fue confirmado por Andrés Julián, alcalde de la región.

El mandatario de Antioquia compartió un video donde es posible ver una columna de humo negro, en el punto donde cayó el helicóptero derribado.

Julián Rendón agregó que el personal de seguridad se estaba encargando de la erradicación manual de cultivos de coca. “Los policías fueron atacados por un drone (sic)”, aseguró en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.

Ante ello, activaron la red hospitalaria para brindar ayuda a los agentes heridos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó que el operativo donde derribaron el helicóptero fue contra del Clan del Golfo para erradicar le cultivo de la hija de coca en el municipio de Amalfi, en Antioquia.

“Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá (...) logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto”, señaló el mandatario.

