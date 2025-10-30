Retirarán título al príncipe Andrés del Reino Unido tras escándalo de vínculo con Jeffrey Epstein

El rey Carlos III del Reino Unido inició el proceso para retirarle los títulos nobiliarios al príncipe Andrés y le notificó que debe buscar un alojamiento privado, de acuerdo con un comunicado del Palacio de Buckingham.

Esta decisión de la casa real británica viene después de que el integrante de la realeza no pudiera esclarecer su relación con el criminal convicto Jeffrey Epstein, sentenciado por delitos sexuales.

Adiós al Royal Lodge: El rey Carlos III formaliza la rescisión del contrato y el desalojo del príncipe

“El príncipe Andrés ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para seguir residiendo ahí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato”, mencionó el comunicado.

Además, agrega que el rey Carlos III “ha iniciado hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés”. El príncipe sostenía, hasta el momento, el título de duque de York, así como conde de Inverness y barón de Killyleagh, caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana y caballero de la Orden de la Jarretera.

Desde 2022, la entonces reina Isabel II le retiró sus títulos militares y patronazgos de beneficencia.

El origen de la caída: La imposibilidad de esclarecer la relación con el criminal Jeffrey Epstein

Desde noviembre de 2019, el príncipe Andrés renunció a sus deberes públicos y funciones benéficas después de que trató de negar las acusaciones sobre que sostuvo relaciones sexuales con Virginia Giuffre, entonces de 17 años de edad, quien fue víctima de tráfico de personas por parte de Epstein en el año 2001.

Aunque rechazó las acusaciones, el integrante de la familia real británica no pudo contrarrestar las publicaciones de los medios de comunicación.

El legado de Virginia Giuffre: Sus acusaciones y el libro que forzaron la decisión del Palacio de Buckingham

Un libro de memorias de Virginia Giuffre, titulado La chica de nadie, volvió a poner el tema en la actualidad, ya que la mujer insiste que el príncipe Andrés la agredió sexualmente en su adolescencia. No obstante, el integrante de la realeza siempre ha rechazado las acusaciones y hasta asegura que nunca conoció a la víctima.

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”, añadió el Palacio de Buckingham en su comunicado.

