¿Por qué el príncipe Harry perdería su visa estadounidense?

De nueva cuenta un integrante de la familia real británica se encuentra envuelto en la polémica, se trata del príncipe Harry, pues en las últimas horas surgió la posibilidad que podría perder la visa estadounidense tras encontrar inconsistencias en sus declaraciones hechas al momento de solicitar el visado para vivir en California junto su esposa Megan.

El hecho se dio a conocer en redes sociales, y se estima que un juez federal será el encargado de determinar si el príncipe Harry pierde los derechos de su visa estadounidense; esto a unos años de haberse mudado con el argumento de romper con el dolor que le ocasionaron los tratos internos.

¿Por qué el príncipe Harry puede perder su visa estadounidense?

Los rumores sobre la situación del príncipe Harry toman fuerza luego de que el director del centro Margaret Thatcher, Nile Gardiner, indicara que los problemas nacen porque el británico admitió consumo de drogas, sin embargo en su declaración inicial para solicitar un permiso de residencia en Estados Unidos no habría detallado el consumo de cocaína, marihuana u otro tipo de sustancias ilícitas que están prohibidas en país estadounidense.

¿Cuándo sería el juicio del príncipe Harry por su visa estadounidense?

A pesar de no tener una fecha específica, se estima que podría ser el próximo martes 6 de junio, aunque se espera que en los siguientes días ofrezcan mayor información sobre el horario oficial y el lugar en donde se llevarán a cabo las interrogativas, por ahora se prevé sea en el Tribunal Federal de Washington.

"El caso de los registros de inmigración del Príncipe Harry se llevará a cabo en el Tribunal Federal de Washington, DC frente a un juez federal de los EE. UU. a las 2:30 p. m. del martes 6 de junio en la Sala del Tribunal 17. La audiencia estará abierta a la prensa", dijo Nile Gardiner.

MEDIA ADVISORY



Heritage Oversight Project to Appear Before U.S. Federal Judge on Prince Harry Immigration Records Case



The Heritage Foundation’s Oversight Project has sued The Department of Homeland Security (DHS) for Prince Harry’s immigration records. Given his extensive drug… pic.twitter.com/MWLWmRITva — Nile Gardiner (@NileGardiner) June 1, 2023

Príncipe Harry¿En qué libro admitió que consumía drogas?

El 10 de enero 2023, el príncipe Harry publicó su libro “Spare”, ahí reveló detalles íntimos de su relación con la familia británica, y agregó detalles personales en los que aceptó que a los 17 años consumió sustancias ilícitas, principalmente cuando murió su madre, ya que era una forma de olvidar su pérdida. }

