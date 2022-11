¿Qué problemas de salud podrían generarse por roncar?

El roncar durante la noche no es solo una molestia que no deja dormir a terceras personas o a quién lo padece, de no tratarse a tiempo podría podría causar grandes problemas de salud.

Roncar se produce por una alteración respiratoria inducida por el sueño que relaja las cuerdas de la garganta gruesa, que al vibrar por la respiración producen el ronquido.

¿Qué problemas de salud se detonan por roncar?

Algunos ronquidos pueden llegar hasta 80 o 100 decibeles, y comparados con los gritos que llegan a 60 decibeles son muy altos. Por este motivo, el roncador puede despertarse por sus mismos sonidos y tampoco deja dormir a otras personas, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El problema de salud más grave que puede detonar por roncar durante el sueño es abnea, la cual provoca cambios de ritmo en el corazón, en el peor de los casos podría causar un paro respiratorio.

Además, roncar genera problemas de salud como dolor de cabeza, cansancio, somnolencia, hipertensión, problemas de atención y de memoria.

Hasta ahora no existe una cura para dejar de roncar pero se pueden combatir los problemas de salud que podría detonar, con ayuda de un estudio en el que se mide la calidad del sueño de una persona por medio de ondas cerebrales, los resultados obtenidos ayudan a realizar un tratamiento personalizado para combatir los ronquidos.

¿Qué personas son más propensas a roncar?

1 de cada 3 mexicanos roncan durante la noche, con normalidad estas personas padecen de obesidad, sobrepeso, no duermen las horas adecuadas y fuman excesivamente.

De igual manera las personas que duermen boca arriba son más propensas a roncar por la noche, debido a que dormir en esta posición ocasiona que la lengua obstruya las vías respiratorias, reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo recomendable es que para cualquier conducta o problema relacionado con el sueño y otras afecciones, las Unidades de Medicina Familiar del Seguro Social cuentan con los tratamientos y estudios necesarios para diagnosticar y brindar tratamiento oportuno.