Acusan a productor de obligar a Bruce Willis a trabajar con afasia

Medios estadounidenses acusaron al productor Randall Emmet de obligar al actor Bruce Willis a trabajar y aprenderse sus diálogos a pesar de que padecía afasia, una enfermedad del lenguaje que afecta la capacidad de expresarse o reconocer palabras.

De acuerdo con las publicaciones, el productor, con quien Bruce Willis trabajó varios años, lo obligó a seguir trabajando en la cinta “Midnight in the Switchgrass”, aunque “era evidente” que no podía seguir.

De acuerdo con una exposición de Los Angeles Times sobre el productor, éste obligó a la estrella de acción a participar en varias películas a pesar que sabía de los problemas de salud de Bruce Willis.

El medio también indicó que una ex asistente del productor, aseguró que cuando necesitaba dinero, hablaba de “hacer otra película con Bruce Willis”, para seguir recaudando ganancias.

Abogado de Bruce Willis desmiente que fue obligado a trabajar

Por su parte, Randall Emmet negó las acusaciones en su contra, y mediante un comunicado publicado en The Post, explicó que Bruce Willis siempre disfrutó trabajar con él en el set en cada una de las películas que trabajaron juntos.

“Si Bruce no hubiera querido estar en el set, no hubiera estado allí. Willis es uno de los mejores actores de su tiempo y fue buscado por múltiples productoras hasta su reciente retiro”, explicó el productor en su mensaje.

Por su parte, Martin Singer, abogado de Bruce Willis, apoyó al productor y aseguró que su cliente nunca fue obligado a seguir trabajando después de dar a conocer que padecía afasia.

Explicó que siguió trabajando a pesar de su diagnóstico médico por voluntad propia y agregó que la participación de Bruce Willis en varias películas ayudó a generar empleos, especialmente durante la pandemia.

“Mi cliente continuó trabajando después de su diagnóstico porque quería y podía hacerlo, como muchos otros pacientes diagnosticados con afasia que fueron capaces de seguir con sus compromisos. Debido a que el señor Willis apareció en estas películas pudieron ser financiadas, lo que se tradujo en cientos de trabajos, muchos durante la pandemia de coronavirus”.

Bruce Willis se retira de la actuación tras padecer afasia

A finales de marzo, la familia de Bruce Willis anunció que el actor se retiraría después de haber sido diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta sus habilidades cognitivas.

“ Bruce Willis ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, compartieron sus hijas mediante un comunicado.

¿Qué es la afasia, enfermedad que padece Bruce Willis?

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus siglas en inglés) explicó que la afasia es un problema médico causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje, que para la mayoría de las personas se encuentran en el lado izquierdo del cerebro.

El instituto estadounidense detalló que la clasificación de las afasias dependen de la región cerebral donde se ubica la lesión, y puede causar problemas con algunas o todas las siguientes destrezas: expresión, comprensión, habilidad para leer y escribir.