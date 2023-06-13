¿Cuáles son las prohibiciones que estableció Morena a sus aspirantes presidenciales?

Mario Delgado dirigente nacional de Morena quien encabezó la segunda mitad del evento en el Consejo Nacional estableció el proceso por el cuál se va a elegir a la o el candidato presidencial del partido guinda, así como las prohibiciones que los candidatos deben respetar durante el proceso electoral.

El pasado domingo 11 de junio el Consejo Nacional de Morena estableció el proceso por el cuál se va a elegir a la o el candidato presidencial del partido guinda.

¿Cuáles son las prohibiciones de las corcholatas de Morena?

Una vez que se estableció que el candidato será elegido a través de encuestas, así como las fechas clave respecto al proceso, así mismo las prohibiciones establecidas a los miembros.

Con la certeza de que las cosas se desarrollen de manera correcta, el Consejo Nacional ha establecido que los miembros que participarán en el proceso de elección tengan prohibido lo siguiente:



Usar de los recursos públicos, empresariales o de actividades ilícitas.

Que el presidente de la república y los titulares de su gabinete, las y los gobernadores así como integrantes de sus gabinetes, alcaldes, alcaldesas, presidentes municipales así como los coordinadores de bancada de Morena se involucren en el proceso de elección.

se involucren en el proceso de elección. Que se involucre toda persona con cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena .

. Realizar debates entre los candidatos.

Cometer faltas de respeto hacía los compañeros que participan en el proceso de elección.

Mario Delgado mencionó que el incumplimiento de algunas de estas prohibiciones van a hacer que el pueblo pierda la confianza en aquellos que aspiran ser candidatos.

Hoy llevamos a cabo una histórica sesión de nuestro Consejo Nacional y ha sido un éxito. ¡Por unanimidad se votó en favor de la ruta de la unidad para lograr el triunfo en 2024!



¡Estamos más unidos y fuertes que nunca! #Morena2024 #ContinuidadConCambio pic.twitter.com/lhFvwLkM7w — Mario Delgado (@mario_delgado) June 11, 2023

Mario Delgado asegura que este proceso es un momento histórico para el movimiento

Al inicio del evento, Mario Delgado celebró el fin del dedazo y aseguró que hay unanimidad en el acuerdo establecido por el Consejo Nacional, pues representa un proceso incluyente y democrático.

"Estamos arrancando con una gran unidad, más fortalecidos que nunca y seguro que con unidad y movilización vamos a lograr la trascendencia de la cuarta transformación" señaló el presidente nacional, y aclaró que los aspirantes deben tener presente las siguientes reglas durante el proceso electoral:

