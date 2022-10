Protestan trabajadoras sexuales en Cámara de Diputados

Bajo la consigna de respeto total al trabajo sexual, trabajadoras sexuales se manifestaron esta noche en las afueras de la Cámara de Diputados , exigieron ser escuchadas y tener derechos de protección a la salud en las leyes.

Durante la protesta, estuvo presente la diputada de Morena María Clemente García, a quien acusan de negar la participación de trabajadoras sexuales para participar en un parlamento abierto y señalaron a la legisladora de pretender criminalizar el trabajo sexual.

Acusan discriminación.

“Afuera hay 15 mil 200 trabajadoras sexuales hay un proceso de discriminación al trabajo social a raíz de una iniciativa que se lanza por parte de la diputada, no vamos a permitir que haya gente que esté hablando en voz de las trabajadoras sexuales, porque criminaliza, violenta y, además, aumenta en el artículo 353 “Y”, que cualquier persona que tenga riesgo de contagio o que no cuide puede violentar e ir a la cárcel de manera civil o penal, no podemos permitir eso”, lanzó Arlen Palestina, representante de la organización Mirada Callejera.

Durante la protesta, sexo servidoras portaron pancartas con diversas leyendas como “el talón unido jamás será vencido” y enarbolaron el grito " respeto al trabajo sexual” la esquina es de quien la trabaja”.