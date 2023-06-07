En Francia un grupo de manifestantes vestidos de negro prendió fuego a un tráiler de una obra de construcción en medio de una calle de París este martes 6 de junio, lo que llevó a la policía a cargar y disparar gases lacrimógenos contra las protestas por la reforma de pensiones en la ciudad.

Numerosos incendios estallaron en la capital francesa el martes, ya que se esperaba que entre 400 mil y 600 mil personas se unieran a las protestas en toda Francia, dijeron las autoridades, lo que representaría una disminución con respecto a los más de un millón que participaron en el punto álgido de las protestas por la reforma de pensiones a principios de este año. .

En París, las autoridades policiales contabilizaron 31 mil manifestantes, mientras que unos 4 mil policías se desplegaron en la ciudad.

Los sindicatos han luchado contra la medida de Macron para hacer que los franceses trabajen más tiempo desde mediados de enero, con huelgas y protestas continuas que en ocasiones se han convertido en violencia en los márgenes.

Sophie Binet / Secretaria general de la CGT:

“Hay mucha ira, pero también cansancio”, dijo Binet, y agregó que los huelguistas habían sentido que les apretaban la billetera”.

Macron dice que fue necesario elevar la edad legal de jubilación en dos años a 64 para tapar un déficit de pensiones cada vez mayor. Sin embargo, los sindicatos dicen que el dinero se puede encontrar en otros lugares, como gravar más a los ricos.

La nueva ley de pensiones ya está en los libros de estatutos y después de meses de rara unidad entre los sindicatos más grandes, ahora hay divisiones sobre dónde concentrar las energías.

Protesters demonstrating against the French government's plans to raise the retirement age to 64 clashed with police in Paris https://t.co/ujcICWQ3mz pic.twitter.com/xeAGnXk0uk — Reuters (@Reuters) June 6, 2023

Se esperaban 400 mil personas en protesta contra reforma de pensiones en París

Tensiones menores estallaron entre los manifestantes y la policía en París cuando miles de personas tomaron las calles de la capital francesa para luchar contra la reforma de pensiones del gobierno.

Se esperaba que hasta 600 mil personas se unieran a las protestas en toda Francia.

Este martes se desplegaron alrededor de 11 mil policías, incluidos 4 mil en la ciudad de París.