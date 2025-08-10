Regreso a clases UNAM: El calendario 2025-2026 y todos los puentes que debes conocer

El regreso a clases de la UNAM ya tiene fecha: la universidad ha publicado su calendario escolar 2025-2026. Si eres estudiante de licenciatura, esta información te interesa, ya que el ciclo arranca el próximo 11 de agosto. Para que no te tomen por sorpresa, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te detallamos todas las fechas importantes, puentes y vacaciones que debes marcar en tu agenda desde ahora.

¿Cuándo es el regreso a clases de la UNAM 2025-2026?

El regreso a clases en la UNAM está programado para el próximo de lunes 11 de agosto para los estudiantes de licenciatura. Mientras tanto, los aspirantes de bachillerato y nivel medio superior todavía están a la espera de sus resultados del examen ECOEMS 2025. El ciclo escolar que inicia es el 2025-1, que comprende de agosto a diciembre.

La hora oficial para el regreso a clases en la UNAM es a partir de las 07:00 horas. Te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales y comunicados de tu facultad para cualquier actualización específica.

Calendario UNAM 2025-2026: Fechas clave y puentes

El calendario de la UNAM viene con días de descanso y periodos vacacionales que los estudiantes esperan con ansias. Aquí te mostramos los más relevantes tanto para el ciclo Anual como Semestral.

Calendario Anual UNAM 2025 – 2026:

Inicio de clases , 11 de agosto de 2025

, 11 de agosto de 2025 Días inhábiles (Puentes):

15 y 16 de septiembre 1, 2 y 17 de noviembre 12 y 25 de diciembre 1 de enero 2 de febrero 16 de marzo 1, 10 y 15 de mayo

Periodo vacacional de invierno , del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

, del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 Fin del ciclo escolar, 8 de mayo de 2026

Calendario Semestral UNAM 2025 – 2026:

Semestre 1 (agosto - diciembre):

Inicio de clases , 11 de agosto Fin de clases , 28 de noviembre

Semestre 2 (febrero - mayo 2026):

Inicio de clases , 3 de febrero de 2026 Fin de clases , 29 de mayo de 2026

Días inhábiles (Puentes):

15 y 16 de septiembre 1, 2 y 17 de noviembre 12 y 25 de diciembre 1 de enero 2 de febrero 16 de marzo 1, 10 y 15 de mayo

Periodo vacacional de invierno , del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

, del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 Asueto Académico, del 30 de marzo al 3 de abril de 2026

¡Tómalo en cuenta! Si acabas de ingresar a la UNAM, es posible que existan fechas específicas para la entrega de documentos, cursos propedéuticos y la asignación de horarios. Te recomendamos estar muy atentos a sus correos electrónicos y a los anuncios oficiales de cada plantel.