¿Qué es la Helada Negra y en qué afecta a los cultivos?

La Helada Negra es un fenómeno meteorológico que provoca pérdidas de cultivos y que puede afectar la salud de la población de las zonas rurales y urbanas, pero ¿qué es?

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Helada Negra es cuando la temperatura del aire disminuye al punto de la congelación del agua, es decir, la temperatura del roció es inferior a cero grados Celsius.

Ante la escasa condensación, no hay una formación de hielo en los cultivos o plantas, por lo que son dañados con una coloración negruzca que aparece al día siguiente, ya que se congeló la salvia de las flores o el agua de sus tejidos.

La Helada Negra no produce escarcha porque la humedad ambiental es muy baja y el aire es tan seco que no existe condensación y al no haber capa de hielo sobre las plantas o cultivos, no hay protección.

El motivo por el cual se le llama Helada Negra es porque este frío seco actúa directamente sobre la estructura molecular de las plantas, destruyendo todo el tejido interno y produciendo un típico color negro, mortal para cualquier clase de cultivo.

¿Sabes en qué consiste una #Helada negra? El #SMNmx te explica en la siguiente imagen pic.twitter.com/MLSXvmwAzP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2021

¿Cuándo se presenta la Helada Negra que afecta a los cultivos?

La Helada Negra se presenta particularmente en las noches de invierno cundo la temperatura de la masa de aire más próxima al suelo desciende por debajo de los cero grados Celsius, por lo que la helada se ve favorecida por la baja humedad del aire, cielo despejado y ausencia de viento.

De acuerdo con el CENAPRED , este fenómeno debería ser considerado por los efectos adversos en el sector agrícola, así como en la salud de la población, ya que en los dos casos hay afectaciones.

En el caso de la salud de las personas es porque la Helada Negra está acompañada por las olas de frío.

Además, Centro Nacional menciona que no es la única categoría entre las heladas , pues también hay seis tipos más.

Entre ellas se encuentra la helada por advección, por radiación, helada primaveral, otoñal, invernal y blanca.

Esta última es similar a la Helada Negra, pero en esta categoría, es indispensable que el aire cercano al follaje y las flores tengan temperaturas iguales a los cero grados Celsius por lo que puede formar capas de hielo color blanco sobre la superficie de las plantas y cultivos.

Esta no es dañina para los cultivos, ya que protegen la parte interna de las plantas, puesto que el hielo actúa como anticongelante.