Europa genera polémica por disminución de nacimientos de bebés con síndrome de Down

Una nueva polémica surgió en varios países de Europa debido a la drástica disminución de nacimientos de bebés con síndrome de Down, pues lo que podría parecer una buena noticia, para algunos se trata de la peor decisión.

De acuerdo con el medio británico BBC, encargado del estudio, a comienzos de 1980, una de cada 800 mujeres europeas tenía la posibilidad de engendrar un bebé con esta condición.

Más tarde, la estadística aumentó a 1 de cada 460, debido a que las mujeres decidían ser madres cada vez más grandes, lo que aumentaba la posibilidad de que los bebés nacieran con síndrome de Down.

Sin embargo, a partir del 2020 se registró una caída drástica en estos nacimientos, que se debió a los avances tecnológicos que permiten detectar el síndrome de Down desde el útero, aunado a la legalización del aborto.

Pexels

Gracias a las nuevas legislaciones que permiten interrumpir el embarazo en varios países de Europa, muchas mujeres que detectan desde el embarazo que el bebé tiene síndrome de Down deciden abortar.

¿Cuántos embarazos con síndrome de Down se interrumpen en Europa?

En los últimos 10 años, se registró que el 54 por ciento de los embarazos en los que se detectó que el feto presentaba trisomía 21 (nombre científico del síndrome de Down) fueron interrumpidos.

Sin embargo, esa cifra es un promedio en Europa, ya que en algunos países, los abortos por fetos con síndrome de Down ocurren en 8 de cada 10 embarazos. Lo que representó una drástica caída en los nacimientos de bebés con síndrome de Down.

Pexels

¿En qué país ocurren más abortos por síndrome de Down?

La investigación de la BBC arrojó que España es el país que registra más abortos por fetos con síndrome de Down, ya que entre 2011 y 2015 esos casos aumentaron al 83 por ciento.

España (83%)

Portugal (80%),

Dinamarca (79%)

República Checa (77%)

Eslovenia (76%)

Estonia (76%)

Bulgaria (74%)

Italia (71%)

Bélgica (70%)

Islandia: (69%)

Polémica por disminución de bebés con síndrome de Down

Las cifras han provocado un fuerte debate entre las personas que están de acuerdo con los abortos y los que condenan que no se permita el nacimiento de bebés con síndrome de Down.

Algunos resaltan los avances médicos que permiten que los niños con síndrome de Down vivan más tiempo y que incluso puedan llevar una vida normal y realizar las mismas acciones que las personas que no tienen esta condición, como estudiar, trabajar, etc.