Estas son las actividades de las corcholatas de Morena hoy 16 de agosto

Continúa la novena semana de las corcholatas de Morena en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da un seguimiento en vivo de sus actividades hoy miércoles 16 de agosto.

Las corcholatas de Morena que participan en el proceso interno del partido guinda rumbo las elecciones presidenciales de 2024, son:



Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard

Estas son las actividades de Claudia Sheinbaum para hoy

La aspirante Claudia Sheinbaum sigue en la Ciudad de México, donde a lo largo de diferentes asambleas informativas ha destacado sus logros como jefa de gobierno en materia de digitalización y acceso a internet.

En cada rincón de la patria hay alegría y felicidad por el momento histórico que estamos viviendo.

¡Que viva la Cuarta Transformación!

¡Que viva México! pic.twitter.com/aBGLH8zMgf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 16, 2023

Gerardo Fernández Noroña estará en Hidalgo

El aspirante Gerardo Fernández Noroña, compartió su agenda para hoy miércoles 16 de agosto, día en que tiene planeados los siguientes eventos en Pachuca, Hidalgo:



Reunión de desayuno en el Consejo Coordinador Empresarial a las 09:00 am

Conferencia de prensa en el Consejo Coordinador Empresarial a las 10:30 am

Presentación del NoroñaBus en Plaza Pachuca, a las 11:00 am

Entrevista en Suma TV, a las 12:00 pm

Asamblea informativa en Salón Macros, Pachuca de Soto, a las 13:00 horas

Asamblea informativa en calle Alvaro Obregón esquina con Mercado Morelos, en Ixmiquilpan, Hidalgo, a las 16:00 horas

Videocharla por su canal de YouTube a las 18:00 horas

¿Qué hizo Manuel Velasco hoy miércoles?

La corcholata del Partido Verde estará en el Estado de México, donde tiene planeados los siguientes eventos como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación:



Participación en un Foro Juvenil en Naucalpan, Estado de México, a las 13:00 horas

#Puebla siempre tendrá en mí a un amigo y a un aliado para caminar y trabajar juntos por el bienestar de sus nuevas generaciones. pic.twitter.com/Q6xNP3CZxK — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 16, 2023

Adán Augusto López viajará a Puebla

Para continuar con los recorridos del proceso interno de Morena, el aspirante Adán Augusto López tiene planeado una serie de encuentros en la ciudad de Puebla:



Asamblea informativa en el Predio Manzanares en Cuatlazingo, Puebla, a las 12:00 pm

Asamblea informativa en el Parque Municipal en Palmar de Bravo, Puebla, a las 14:30 horas

Asamblea informativa en el Polideportivo “La Huizachera” en Tehuacán, Puebla, a las 19:00 horas

Desde Cuautlancingo, Puebla, cuna de movimientos transformadores y testigo del relevo generacional, afirmamos: el futuro de México no se decidirá ni por los intereses ni por los caprichos de unos pocos, sino por el pulso firme y la voluntad del pueblo.



Las victorias pasadas han… pic.twitter.com/zraljHAiRf — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 16, 2023

¿Dónde se encuentra Ricardo Monreal este miércoles?

Este 16 de agosto, Ricardo Monreal agradeció a Ciudad Juárez por el recibimiento durante sus recorridos por la República en búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Agradezco a Cuidad Juárez por este recibimiento. La frontera requiere mayor atención y ustedes tienen mi apoyo, no están solos. pic.twitter.com/2EHpL6labb — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 16, 2023

Marcelo Ebrard sigue en la Ciudad de México

La corcholata de Morena ofreció un mensaje en la capital del país este miércoles 16 de agosto en punto de la 11:00 horas. La cita de Marcelo Ebrad fue en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde habló sobre “lo que viene” con respecto a la definición del candidato presidencial de Morena en las elecciones 2024.

¿Cuándo eligiera Morena a su candidato rumbo a las elecciones 2024?

Morena elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará al partido guinda en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos y se seleccionarán el próximo 17 de agosto, ya que serán sugeridas por las corcholatas.

Los resultados se darán a conocer el miércoles 6 de septiembre a través de los canales oficiales del partido guinda y sus aliados.

Corcholatas de Morena: ¿qué hicieron hoy?|Vía Twitter

¿Cómo será el proceso de Morena para elegir a su candidato?

El partido guinda elegirá al líder de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, o bien, al candidato que representará a Morena en las elecciones presidenciales 2024 por medio de 5 encuestas.

La primera de estas mediciones será aplicada por la comisión de encuestas de Morena. Mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, recomendadas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

Una vez que los resultados sean dados a conocer, los aspirantes no podrán apelar la decisión del sondeo.