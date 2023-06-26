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¿Qué hicieron las corcholatas este lunes 26 de junio?

Estas fueron las actividades que realizaron las corcholatas de Morena este lunes 26 de junio en el marco del recorrido por la República Mexicana.

¿Qué hicieron las corcholatas este lunes 26 de junio?
|Twitter @adan_augusto/@VelascoM_

Escrito por: América López

En el marco del recorrido por la República Mexicana de las seis corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron este lunes 26 de junio de 2023.

Marcelo Ebrard tiene conferencia de prensa en la Ciudad de México

El excanciller, Marcelo Ebrard aseguró que en sus recorridos por el país se defiende el derecho a soñar. Asimismo, destacó que el próximo sábado, acompañará al presidente López Obrador en el Zócalo y que esta semana estará en Monterrey, Tlaxcala, Miami y Morelos.

¿Qué hicieron las corcholatas este lunes 26 de junio?
Marcelo Ebrard en CDMX|Laura Casillas

Adán Augusto López visita Mazatlán, Sinaloa, en su gira por la República

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, visito Mazatlán, Sinaloa, para omenzar con la segunda semana de encuentros con morenistas.

Manuel Velasco visita San Luis Potosí para reunirse con el presidente de BMW

Otra de las corcholatas que buscan la silla presidencial, Manuel Velasco, visitó San Luis Potosí para reunirse con el presidente y el CEO de BMW; en ese sentido, acudió a la planta de la empresa en el estado.

Ricardo Monreal reconoce a las mujeres que tomaron protesta como parte del Comité de Defensa de la 4T

El morenista Ricardo Monreal reconoció a las mujeres que tomaron protesta como parte del Comité de Defensa de la 4T, como es el caso de su esposa.

Fernández Noroña visita Villahermosa durante su recorrido por el país

Por su parte, Fernández Noroña indicó que salió de Villahermosa hacia Coatzacoalcos. Aunado a ello, criticó el método de la elección del candidato presidencial de la alianza opositora Va por México.

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre se levantarán las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

El Comité Nacional de Morena determinó que será por medio de cinco encuestas que se elegirá al candidato o candidata, además de que el resultado será inapelable.

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