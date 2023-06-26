¿Qué hicieron las corcholatas este lunes 26 de junio?

En el marco del recorrido por la República Mexicana de las seis corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron este lunes 26 de junio de 2023.

Marcelo Ebrard tiene conferencia de prensa en la Ciudad de México

El excanciller, Marcelo Ebrard aseguró que en sus recorridos por el país se defiende el derecho a soñar. Asimismo, destacó que el próximo sábado, acompañará al presidente López Obrador en el Zócalo y que esta semana estará en Monterrey, Tlaxcala, Miami y Morelos.

Marcelo Ebrard en CDMX|Laura Casillas

Adán Augusto López visita Mazatlán, Sinaloa, en su gira por la República

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, visito Mazatlán, Sinaloa, para omenzar con la segunda semana de encuentros con morenistas.

Valoro el respaldo y la calidez del pueblo mazatleco. Con su apoyo, nada nos detendrá en esta lucha por consolidar el cambio verdadero.



La transformación es una realidad palpable: vivimos en un México con más oportunidades para todas y todos. pic.twitter.com/wPNbiFXWdA — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 26, 2023

Manuel Velasco visita San Luis Potosí para reunirse con el presidente de BMW

Otra de las corcholatas que buscan la silla presidencial, Manuel Velasco, visitó San Luis Potosí para reunirse con el presidente y el CEO de BMW; en ese sentido, acudió a la planta de la empresa en el estado.

Le agradezco mucho al Presidente y CEO de @BMWGroup, Harald Gottsche, por recibirnos en su planta de #SanLuisPotosí y mostrarnos el valor que esta gran empresa da al potencial de México. pic.twitter.com/Vomo8Gsg8R — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 26, 2023

Ricardo Monreal reconoce a las mujeres que tomaron protesta como parte del Comité de Defensa de la 4T

El morenista Ricardo Monreal reconoció a las mujeres que tomaron protesta como parte del Comité de Defensa de la 4T, como es el caso de su esposa.

Indispensable, la solidaridad de mi esposa, hijas e hijo en toda tarea que emprendemos; es un proyecto de todas y todos. Muchas gracias a las mujeres de la Ciudad de México que hoy han tomado protesta como parte del Comité de Defensa de la 4T. pic.twitter.com/yq682cd59G — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2023

Fernández Noroña visita Villahermosa durante su recorrido por el país

Por su parte, Fernández Noroña indicó que salió de Villahermosa hacia Coatzacoalcos. Aunado a ello, criticó el método de la elección del candidato presidencial de la alianza opositora Va por México.

En “La Flor del Istmo”. pic.twitter.com/pYJTUEUf3x — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 26, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre se levantarán las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

El Comité Nacional de Morena determinó que será por medio de cinco encuestas que se elegirá al candidato o candidata, además de que el resultado será inapelable.