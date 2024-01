Muere David Soul, histórico actor de “Starsky y Hutch": ¿De qué murió?

Durante la mañana de este viernes 5 de enero se confirmó la muerte de David Soul, actor estadounidense que perdió la vida a los 80 años y que es mundialmente reconocido por protagonizar la serie de “Starsky y Hutch” en la década de 1970, donde interpretó al detective Kenneth Hutch.

El histrión con nacionalidad británica falleció el jueves 4 de enero y la noticia fue compartida por su esposa, Helen Snell, quien aseguró que tuvo una intensa lucha contra la muerte en los últimos meses, pero que murió rodeado de su familia.

“David Soul, esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia”, compartió Snell a través de un comunicado difundido en medios británicos, pues radicaba en Londres y ya presumía su nacionalidad inglesa, a pesar de nacer en Chicago, Estados Unidos.

“Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado” Helen Snell tras la muerte de su esposo David Soul

Murió David Soul, el actor protagonista de “Starsky y Hutch”

¿De qué murió David Soul?

A pesar de que el motivo de su muerte no fue comunicado por familiares, TMZ de Estados Unidos dio a conocer que David Soul falleció tras una batalla contra el cáncer. Murió en el Hospital de Londres y estuvo rodeado de su familia al momento de su defunción.

Respecto a las enfermedades de David Soul, en su historial resalta un grave padecimiento pulmonar obstructivo crónico, posiblemente a causa de su intensa adicción al cigarro. En el pasado se volvió muy conocida la noticia de que Soul llegó a fumar hasta tres cajetillas diarias, en un lapso de hasta 50 años.

¿Quién fue David Soul, actor de “Starsky y Hutch”?

David Richard Solberg fue conocido artísticamente como David Soul y se desempeñó como actor de televisión y cantante. Nació en Estados Unidos el 28 de agosto de 1943, pero en el 2004 se nacionalizó británico, donde radicó hasta el día de su muerte.

Se convirtió en estrella de televisión hasta 1975, cuando protagonizó “Starsky y Hutch” junto a Paul Michael Glaser, luego de 10 años en el mundo de la TV. Aquí se mantuvo durante cuatro años y se ganó la fama nacional e internacional, la cual también sirvió para potenciar su rol como músico.

Don’t Give Up on Us (1977) y Silver Lady (1977) fueron dos de sus grandes éxitos en Estados Unidos y Reino Unido, pero en la década de los 80, el alcoholismo comenzó a ser un factor en su vida y su éxito fue en descenso paulatinamente.