Elecciones 2024: ¿Qué partido gobierna actualmente Guanajuato?

Guanajuato es una de las entidades donde se llevarán a cabo elecciones en este 2024. Se elegirá al nuevo gobernador, 418 regidurías, 22 diputaciones de mayoría relativa, 14 de representación proporcional, 46 presidencias municipales y 52 sindicaturas de mayoría relativa.

El plazo para realizar la campaña para la gubernatura de Guanajuato es del 2 de marzo al 29 de mayo de 2024, mientras que para las diputaciones será del 15 de abril al 29 de mayo de 2024, en tanto que para los ayuntamientos son del 31 de marzo al 29 de mayo de 2024.

¿Qué partido gobierna Guanajuato actualmente?

El estado de Guanajuato es gobernado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien pertenece al Partido Acción Nacional. Inició su mandato el 26 de septiembre de 2018 y se prevé que concluya el próximo 25 de septiembre de 2024, fecha en que asumirá el nuevo mandatario de Guanajuato.

Pero Diego Sinhue no fue el primer gobernador de Guanajuato emanado por el PAN. Actualmente ese estado se considera un bastión del blanquiazul debido a que lleva gobernando esa entidad durante los últimos 33 años.

¿Quién fue el primer panista en gobernar Guanajuato?

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es el octavo panista en gobernar Guanajuato. Pero ¿quién fue el primero en hacerlo? Se trata nada más y nada menos que de Carlos Medina Plascencia, quien fungió como gobernador interino en el periodo 1991-1995.

El jueves 26 de septiembre de 1991, Medina Plascencia tomó protesta como gobernador interino de Guanajuato, luego de un polémico proceso electoral en el que ni siquiera contendió. Sus primeras palabras fueron:

“Para un pueblo decidido no hay meta imposible. Guanajuato no quedará a la zaga de la modernización. Reconocemos el peso de la lucha política. Las heridas deben sanar. No es tiempo de oposición, sino de trabajo conjunto”, dijo durante su discurso junto al presidente de México de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari.

Después de Medina Plascencia, le siguieron Vicente Fox Quesada (1995-1999); Ramón Martín Huerta, quien fue gobernador sustituto en el periodo 1999-2000.

Posteriormente tomó las riendas de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012); siguió Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012); Héctor López Santillana (Sustituto 2012-2012); Miguel Márquez Márquez (2012-2018) y actualmente Diego Sinhue.