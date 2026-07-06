¿Cuál es el siguiente partido que se jugará en el Estadio Ciudad de México después del México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

El México vs. Inglaterra nos dejó un sabor muy amargo, al tratarse de una derrota histórica para nuestro país. Y, ahora que nuestra selección quedó fuera, ¿qué sigue para esta sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? A continuación te decimos si sigue algún partido por jugarse en el Estadio Ciudad de México.

Actualmente se están jugando los octavos de final, el 9 de julio continúa la próxima fase y se tiene programado que el próximo campeón se defina el 19 de julio.

Cuál es el siguiente partido en el Estadio Ciudad de México, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Luego del México vs. Inglaterra, ya no hace falta ningún partido en el Estadio Ciudad de México. El icónico estadio fue sede de 5 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero aquí ya no se llevará a cabo ninguno más.

Aunque México hubiera pasado a cuartos de final, el próximo partido ya no habría sido aquí, sino en Miami.

Cuáles fueron los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se jugaron en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México vio triunfar a nuestra selección en 3 ocasiones durante el último mes. A continuación, los 5 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se efectuaron aquí.



Partido inaugural de México vs. Sudáfrica, el 11 de junio (2-0).

Uzbekistán vs. Colombia, el 17 de junio; el marcador quedó 1-3.

México vs. Chequia, el 24 de junio; nuestro país ganó 3-0.

México vs. Ecuador, el 30 de junio; nuestro país ganó 2-0.

México vs. Inglaterra, el 5 de julio; nuestra selección cayó con un marcador de 2-3.

Cuántos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ faltan en México

Recordemos que nuestro país tuvo 3 sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey. Luego del México vs. Inglaterra, ya no falta ningún partido del torneo para jugarse en ninguna de las 3 sedes.

Partidos que podrás disfrutar gratis en Azteca 7, del 6 al 12 de julio

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