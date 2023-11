¿Llegó el día? Trabajadores de la India atrapados en túnel están cerca de ser rescatados

Luego de 17 días de angustia y una fuerte movilización por parte de las autoridades, se espera que este martes 28 de noviembre sean rescatados 41 trabajadores de la India que quedaron atrapados un túnel en construcción.

El rescate de los 41 trabajadores está más cerca de ser una realidad, después de que los trabajos de perforación para abrir la vía de escape se hayan completado este martes, con el empleo de una controvertida y arriesgada técnica de “minería de ratonera”.

Equipos de rescate podrían rescatar a trabajadores de la India

Los equipos de rescate completaron este martes los trabajos de perforación para abrir la vía de escape para los 41 obreros que quedaron atrapados hace 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India, tras lo que se espera que comiencen las maniobras para sacar uno por uno a los trabajadores.

“El trabajo de colocar tuberías en el túnel para sacar a los trabajadores ha sido completado. Pronto todos los hermanos trabajadores serán extraídos”, dijo el jefe de Gobierno del estado norteño de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, en la red social X.

Las tuberías, de casi un metro de diámetro, conectan la entrada del túnel de la localidad de Silkyara, en Uttarakhand, con la cavidad en la que se encuentran los obreros, y se espera que los rescatistas entren primero para ayudar a sacar a los trabajadores en camillas especiales.

Médicos recomendaron a trabajadores de la India atrapados en túnel hacer yoga

Por las condiciones en las que se encuentran y el tiempo que han permanecido a atrapados, un grupo de médicos recomendó a los trabajadores de la India practicar meditación y yoga con el fin de disminuir la ansiedad a la que están sometidos desde el pasado 12 de noviembre.

Actualmente se conoce que el túnel se conforma de 4.5 kilómetros y han sobrevivido porque sí han logrado darles alimentos y una constante comunicación con las autoridades que trabajan arduamente en la comunidad de Uttarkashi.

“Les he dado (a los trabajadores atrapados) la sugerencia de tomar vitamina C, calcio y que beban solución salina para mantenerse hidratados. Les he pedido que descansen y practiquen yoga y meditación”, afirmó P.S. Pokhriyal, médico a las afueras de la zona de colapso.