¿Qué pretende modificar la reforma al Tribunal Electoral por parte de Morena y oposición?

Este martes 11 de abril se discute la reforma al Tribunal Electoral, que acotará algunas de las funciones, en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que el proyecto fue presentado inicialmente por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos de oposición. Pero, ¿qué pretende modificar y cuáles son los puntos clave?

El proyecto original impulsado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT), el Verde Ecologista de México (PVEM); asimismo, los partidos de oposición, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es importante destacar que el único grupo parlamentario que está en contra en la reforma al TEPJF es Movimiento Ciudadano (MC).

¿En qué consiste la reforma que limita al Tribunal Electoral?

La reforma al Tribunal Electoral contempla una serie de modificaciones a cuatro artículos de la Constitución Política: 41, 73, 99 y 105:



Artículo 41: En materia electoral, las decisiones que se tomen respecto a la aplicación de acciones afirmativas tendrán el carácter de modificaciones legales fundamentales. "Su interpretación deberá favorecer la protección más amplia".

Lo cual significa que una vez expedidas por el Congreso, no podrán ser modificadas desde los 90 días previos al inicio de un proceso electoral y hasta su conclusión.

legales fundamentales. "Su interpretación deberá favorecer la protección más amplia". Lo cual significa que una vez expedidas por el Congreso, no podrán ser modificadas desde los 90 días previos al inicio de un proceso electoral y hasta su conclusión. Artículo 73: Se eliminaría la primera cláusula, lo que le daría modificaría

Artículo 99: El Tribunal Electoral solo podrá resolver controversias relacionadas con las leyes estrictamente electorales, anteriormente se mencionaba "al límite del tenor literal de la ley".

solo podrá resolver controversias relacionadas con las leyes estrictamente electorales, anteriormente se mencionaba "al límite del tenor literal de la ley". Artículo 105: Pretende otorgarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad para resolver las controversias que se generen con relación a la vida interna de las Cámaras.

Las seis bancadas argumentan que los magistrados electorales han excedido sus facultades de interpretación y creado nuevas normas, invadiendo el ámbito de competencia del poder Legislativo.

Diputados analizan reforma para limitar al Tribunal Electoral

Este martes 11 de abril, la Cámara de Diputados analiza los cambios al dictamen del Tribunal Electoral. Tras dos horas, se realizó un receso para poder continuar con la discusión. Cabe destacar que esta se tenía pensada para analizar el pasado lunes; sin embargo, fue reprogramada.