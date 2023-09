Al año se generan 50 millones de toneladas de basura electrónica ¿Qué hacer para evitarlo?

Todos tenemos en casa un par de aparatos electrónicos que ya no utilizamos, ya sea porque algún tipo de avería o simplemente porque perdieron vigencia. Lamentablemente, muchas personas no saben que deshacerse de manera adecuada de estos dispositivos no solo ayuda al medio ambiente, sino que también puede generar ganancias para sus bolsillos, ¿cómo?

Desde celulares de antiguas generaciones o gabinetes obsoletos, todo tipo de objetos tecnológicos en desuso se convierte fácilmente en basura, debido a que gran parte de la población la desecha al no saber qué hacer con ella.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se generan cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos, de los cuales, la gran mayoría aún podría recibir una segunda vida.

Los especialistas indican que a pesar de que la pieza como tal no funcione, por ejemplo, en las computadoras, siempre se pueden reutilizar ciertas partes: la fuente de la computadora, los coolers, o los enfriadores.

Tal es el caso de Gerardo, quien compró una CPU en 60 pesos y admite que al vender sus piezas por partes puede obtener cerca de 120 0 150 pesos extras.

ONU: 7% del oro mundial puede estar en los desechos electrónicos

También existen casos muy peculiares en que los dispositivos electrónicos en desuso contienen metales como cobre, bronce y fierro, que pueden generar grandes ganancias económicas a los bolsillos de quienes los desechan, ya que pueden ser reutilizados de diversas formas.

Solo para darse una idea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que cerca del 7% del oro mundial se encuentra al interior de los desechos electrónicos. Desafortunadamente, solo el 20% de esta chatarra se recicla.

Se estima que para el año 250, en el mundo se generen poco más de 120 millones de toneladas anuales de basura electrónica, por lo que hoy en día se apuesta a infirmar sobre los múltiples beneficios del reciclaje.

¿Cómo deshacerse de los aparatos electrónicos?

Existen diferentes opciones para deshacernos de los aparatos electrónicos que ya no utilizamos, por ejemplo, en el caso de los celulares: estos pueden donarse a un centro de acopio especializado, que se encargará de reciclar y reutilizar las piezas del aparato móvil para darles una segunda vida.

Para localizar un centro de acopio en México, únicamente debes acceder a la página oficial del Programa verde ANATEL, donde se desplegará todos los puntos de recepción de quipos ordenados por estado de la República. Una vez localizados, puedes depositar tu teléfono celular, cargador y/o batería en los contenedores correspondientes y listo.