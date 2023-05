Uno de los escenarios que más curiosidad despierta en las personas es soñar con tu ex pareja, pues se trata de una persona muy especial que quedó en el pasado y que, probablemente, produzca algo de nostalgia, por lo que a continuación te decimos qué significado podría tener de acuerdo con distintos estudios y opiniones de psicólogos certificados.

Lo primero que debes saber es que tener un sueño con tu ex no necesariamente quiere decir que lo extrañes, pues de acuerdo con Deirdre Barrett, académica de la Universidad de Harvard, hay múltiples elementos que podrían desatar este tipo de pensamientos mientras duermes, los cuales enumeramos a continuación.

¿Qué quiere decir cuando sueño con mi ex pareja?

Soñar con tu ex, o con cualquier persona con la que hayas tenido algún tipo de vínculo sentimental, puede ser producto de escenarios o cosas particulares, por lo que no necesariamente involucra un sentimiento romántico, sino que podría bastar con recibir algún tipo de los siguientes estímulos:



Percibir un aroma familiar en el día, como un perfume o algo que recuerde a la ex pareja.

Ver un objeto que te remonte a tu ex.

Experimentar alguna vivencia igual o parecida a la que pasaste con tu ex.

Unsplash Atención, tóxicos: ¿Cuál es el significado de soñar con tu ex?

¿Qué significa cuando sueño con mi ex de manera romántica?

Porque no todos los sueños significan lo mismo y hay de muchos tipos, el hecho de soñar con tu ex de manera romántica o pasional, como podría ser el hecho de tener relaciones sexuales o visualizar la felicidad, han despertado todo tipo de opiniones por parte de expertos en la materia.

Psicólogos de la UNAM señalan que, si el sueño es repetitivo, podría significar una falta de clausura en el tema, tanto con una ex pareja como con cualquier persona con la que se tiene un vínculo sentimental.

El recuerdo de tener relaciones con tu ex es normal y suele evocar un momento íntimo que no compartiste con todas las personas, por lo que la memoria suele recrear este tipo de escenarios que resultaron placenteros, en especial si no tienes pareja, pues en este caso, podría evocar algún tipo de vacío, aunque no precisamente en el ámbito sexual.

¿Qué significa soñar que regreso con mi ex?

Distintos foros internacionales señalan que, el hecho de soñar con tu ex y simular que regresan, puede significar que el subconsciente anhela un recuerdo en particular, motivo por el que recrea escenarios en los que simulan de nueva cuenta los momentos felices de la relación.