¿Qué sigue tras el paro del Poder Judicial? Norma Piña encabeza sesión extraordinaria

El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, sesionará este jueves 19 de octubre y de manera extraordinaria, para fijar los pasos a seguir ante el paro nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF).

Esto al tiempo en que miles de sus integrantes frenaron actividades en la mayoría de los juzgados y tribunales federales de todos los estados de la República tras el anuncio realizado la noche de este miércoles por su líder sindical Gilberto González Pimentel.

Como informó Fuerza Informativa Azteca, se trata de un paro a nivel nacional parcial, pues la mañana de este jueves sí hubo labores en tres tribunales colegiados en los estados de Morelos, Jalisco y Zacatecas, además de que los juzgados en materia penal deben estar en funcionamiento para evitar afectar a la ciudadanía y los defensores de oficio deben revisar casos urgentes.

Sindicato de trabajadores del PJF anunciaron paro nacional el miércoles

La noche del miércoles, de último momento y tras una asamblea plenaria extraordinaria urgente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) anunció un paro nacional a partir de este jueves y hasta el próximo 24 de octubre para protestar contra la inminente extinción de fideicomisos.

Diputados federales que dicen representarnos, extinguieron 13 #fideicomisos del #PoderJudicial para apoderarse de 15 mmdp.



Dejan desamparados a personas como Francisca, quien ya no cuenta con apoyos importantes para ella y su familia.@salvador_maceda nos cuenta en @HMeridiano. pic.twitter.com/cfxNzglIVi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

Jueces, magistrados y ministros consultados explicaron que al paro convocado al interior del Poder Judicial Federal se pueden unir quienes puedan y quienes quieran.

Lo anterior porque la convocatoria no implica que en todos los juzgados y tribunales deban suspenderse las decisiones, resoluciones o sentencias que deban dictarse en los próximos días, dado que no hay una declaratoria general obligatoria desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) además de que la ley debe imperar por el justiciable.

Esto a pesar de que algunos juzgados y tribunales colegiados y de apelación de todo el país anunciaron que declararían inhábiles los próximos días, pero esto a discrecionalidad de cada órgano judicial.

¿Por qué el CJF no quiere que se extingan los fideicomisos?

El CJF ha insistido en que los fideicomisos que desde el Legislativo se pretenden extinguir no han tenido manejos irregulares, no han sido objeto de observaciones de auditoría y no benefician a ministros en funciones ni en retiro.

Incluso se destacó que se tratan de recursos que garantizan un retiro adecuado para sus trabajadores y no un privilegio para la cúpula judicial.

Además, se explicó que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte quienes ahí trabajan.