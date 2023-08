¿Tarjetas del Inapam vigentes? Estas son las que debes cambiar este 2023

Algunas personas no saben o no están conscientes acerca de que las tarjetas del Inapam deben renovarse cada determinado tiempo. Aunque la Pensión del Bienestar no tiene vigencia, lo que sí se debe renovar y estar vigente es el plástico. Con la tarjeta Inapam renovada, los adultos mayores podrán seguir disfrutando de grandes descuentos y beneficios que les ofrece durante el resto de 2023 en México a las personas mayores de 60 años.

En Fuerza Informativa Azteca te contamos qué requisitos debes cumplir o si tienes que cambiar tu tarjeta del Inapam.

¿Qué tarjetas del Inapam deben ser cambiadas en 2023?

Para que puedas seguir disfrutando de los beneficios y descuentos que te otorgan las tarjetas del Inapam, tu credencial debe de cumplir con lo siguiente:

-Debe ser color azul y similar a la INE

-Debe contar con la leyenda: “Gente Grande”

-Debe haber sido expedida por Sedesol

-Debe tener el escudo del gobierno federal del lado derecho y la imagen de “Vivir mejor”

-Debe ser color gris y tener dos veces el nombre de “Inapam”.

-Deber haber sido expedida por la Secretaría del Bienestar.

Si tu tarjeta del Inapam (el plástico) no cuenta con alguno de los requisitos mencionados, es necesaria la renovación por lo que deberás asistir a algún módulo del Inapam.

¿Qué tarjetas del Inapam se deben cambiar este 2023 y cómo hacerlo?

Requisitos para tramitar la tarjeta del Inapam en 2023

Para renovar o tramitar las tarjetas del Inapam deberás presentar los siguientes documentos para efectuar el proceso.

-Debes tener 60 años cumplidos o más

-Deberás presentar tu Acta de nacimiento.

-Lleva tu CURP (Clave Única de Registro de Población)

-Lleva tu comprobante de domicilio menor a seis meses de antigüedad

-Lleva 3 fotografías tamaño infantil de frente a color o blanco y negro.

¿Cuánto cuesta renovar la tarjeta del Inapam?

Algo que debes de saber es que hacer el trámite de las tarjetas del Inapam es totalmente gratis, no tienen ningún costo, además de que una vez que fue expedida la credencial Inapam, no tiene una vigencia por lo que es permanente.

En el caso de los adultos mayores que no puedan acudir al módulo para tramitar la tarjeta, puedes debes solicitar que se haga una visita en tu domicilio.