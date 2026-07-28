Registran llamadas de celulares de adolescentes desaparecidos y rastrean la ubucación de 5 de los 7 en Zacatecas y Michoacán

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus dio a conocer que se rastreo la última ubicación de cinco de los siete adolescentes desaparecidos en Jalisco quienes tienen entre 14 y 15 años.

El rastreo se dio a través de la sábana de llamadas de los celulares de los adolescentes donde se informó que en los estados de Michoacán y Zacatecas se registró la última ubicación.

El gobernador del Estado dio a conocer que se pidió apoyo en los estados vecinos para la pronta localización de los menores donde con la información que se ha recabado los adolescentes podrían haber sido víctimas de reclutamiento forzado.

También se notificó que se pidió hacer operativos conjuntos en la zonas cercanas donde se marca la ubicación de los teléfonos celulares por su parte la madre de Jeremy la señora Marisela detalló que la última ubicación de su hijo fue en Santa María de La Paz Zacatecas a 140 km del área metropolitana de Guadalajara.

La madre de Jeremy dijo que no va descansar hasta encontrar a su hijo de 14 años “la esperanza nunca va a morir para mí hasta que yo veo a mi hijo en mis brazos”.

Reclutamiento infantil y su modus operandi

El reclutamiento forzado infantil expone la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran sectores infantiles y juveniles frente a la delincuencia organizada en el país.

El modus operandi de estas redes no se limita únicamente al uso de la fuerza o al secuestro directo, sino que incluye tácticas como el engaño mediante falsas ofertas laborales en redes sociales, el lavado de cerebro, la intimidación y la oferta de beneficios económicos inmediatos a menores en situaciones de marginación.

Organizaciones internacionales y estudios especializados documentan que estas dinámicas buscan aprovechar la falta de oportunidades para incorporar a los jóvenes como informantes, halcones o sicarios, transformando la desaparición forzada en la antesala de su integración involuntaria a la criminalidad.

