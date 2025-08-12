VIDEO: Rayo en Carolina del Sur provoca dos explosiones y deja a 600 sin luz

El impacto de un poderoso rayo quedó registrado gracias a la cámara de un vehículo del Departamento de Policía de Mount Pleasant. El video muestra con claridad el momento en que el rayo cayó cerca de una concurrida intersección en Carolina del Sur, provocando dos explosiones consecutivas.

Según las autoridades locales, la descarga eléctrica fue tan potente que derribó cables y provocó cortes de energía en toda la zona afectada. “Cientos de personas se quedaron sin electricidad y no se reportaron heridos”, confirmaron fuentes oficiales.

El rayo dejó a 600 personas sin luz en Carolina del Sur

El impacto del rayo no solo afectó a la red eléctrica. La fuerza de la descarga generó chispas y un ruido ensordecedor. Además de un corte de energía que se prolongó varias horas, dejando a cientos sin luz.

Al respecto, la empresa Dominion Energy detalló que, tras el suceso, al menos 600 personas permanecieron sin suministro eléctrico mientras las cuadrillas trabajaban para reparar la infraestructura.

@aztecanoticias ⚡️🌩️ ¡MOMENTO IMPACTANTE! 🌩️⚡️ Un rayo provocó un apagón en un pueblo de Carolina del Sur,#UE😱 La descarga fue tan fuerte que derribó cables y dejó sin luz a toda la zona. Afortunadamente, no hubo lesionados y las autoridades ya retiraron los restos. @viridianahelocon la información en #PrimeraLínea #AztecaNoticias #Rayo #apagonmasivo #CarolinaDelSur ♬ sonido original - Azteca Noticias

Segunda explosión del rayo alcanzó un vehículo en movimiento

Lo más sorprendente es que, el video captó como un rayo azul impactó directamente sobre un camión que transitaba en ese momento.

Pese a lo espectacular de la escena, no se reportaron heridos, confirmaron las autoridades. La rápida respuesta de los servicios de emergencia y la inmediata coordinación con la empresa eléctrica evitaron mayores consecuencias.

Aunque en esta ocasión no hubo víctimas, este tipo de fenómenos meteorológicos ponen en evidencia la necesidad de extremar precauciones. Mantenerse bajo techo durante tormentas, evitar el contacto con estructuras metálicas y alejarse de zonas abiertas puede reducir el riesgo de sufrir un impacto.

La respuesta de las autoridades y labores de restauración en Carolina del Sur

Por su parte, los equipos de mantenimiento trabajaron de manera continua para retirar los restos de cableado caído y restablecer la energía. Horas después, la mayoría de los hogares y comercios recuperaron el servicio eléctrico.

Este incidente se produjo en medio de una jornada con condiciones atmosféricas inestables, propicias para la formación de tormentas eléctricas en la costa este de EU. La zona de Carolina del Sur es propensa a la actividad eléctrica intensa durante ciertas épocas del año, especialmente en la temporada cálida.