En la recta final proceso para elegir cuatro nuevos consejeros del INE
Concluyen entrevistas a 92 aspirantes que buscan ocupar cuatro cargos a consejeros del Instituto Nacional Electroal (INE), proceso entró en su recta final.
Este miércoles concluyo la prueba de entrevistas a 92 aspirantes que buscan ocupar 4 cargos a consejeros del INE, con lo que el proceso entro en la recta final.
El próximo martes habrá 20 finalistas que integraran las 4 quintetas, que serán sometidas a votación en el pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo a un procedimiento que será acrodador por los líderes parlamentarios de este órgano legislativo.
La etapa de entrevistas fue realizada s a 46 hombres y 46 mujeres
De acuerdo a la convocatoria, será este viernes cuando el Comité Técnico encargado de evaluar a los participantes haga pública la lista de los aspirantes mejor evaluados en todo el proceso de pruebas.
Las entrevistas se llevaron a cabo durante 6 días en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Está previsto que el próximo martes, 28 de marzo, el Comité Técnico entregue a la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, las 4 quintetas que posteriormente se someterán a votación del pleno de la Cámara de Diputados, previo acuerdo de los líderes parlamentarios.