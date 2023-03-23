En la recta final proceso para elegir cuatro nuevos consejeros del INE

Este miércoles concluyo la prueba de entrevistas a 92 aspirantes que buscan ocupar 4 cargos a consejeros del INE, con lo que el proceso entro en la recta final.

El próximo martes habrá 20 finalistas que integraran las 4 quintetas, que serán sometidas a votación en el pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo a un procedimiento que será acrodador por los líderes parlamentarios de este órgano legislativo.

La etapa de entrevistas fue realizada s a 46 hombres y 46 mujeres

De acuerdo a la convocatoria, será este viernes cuando el Comité Técnico encargado de evaluar a los participantes haga pública la lista de los aspirantes mejor evaluados en todo el proceso de pruebas.

Las entrevistas se llevaron a cabo durante 6 días en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Está previsto que el próximo martes, 28 de marzo, el Comité Técnico entregue a la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, las 4 quintetas que posteriormente se someterán a votación del pleno de la Cámara de Diputados, previo acuerdo de los líderes parlamentarios.