AMLO prepara “plan B” si no se aprueba la Reforma Electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que planea enviar una ley como “plan B” en caso de que en la Cámara de Diputados y Senadores no se avale la Reforma Electoral, que es de carácter constitucional.

En la mañanera de hoy, López Obrador dijo que tiene preparado enviar una ley en materia electoral, en caso de que no se apruebe la iniciativa de Reforma Electoral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estudia enviar una iniciativa de reforma a las leyes secundarias que rigen comicios que no requiera aval de dos terceras partes del #Congreso pic.twitter.com/y5K7NXJ3Jo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2022

Cuestionado sobre las reuniones y posicionamientos de las bancadas sobre la Reforma Electoral, AMLO explicó el número de votos que necesita para ser aprobada.

“Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es importante que haya democracia, es probable que yo envié una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B”, reveló.

López Obrador recordó la estrategia que siguió con la Reforma Eléctrica y la nacionalización del litio, por lo que en la Reforma Electoral sería lo mismo.

También acusó a sus opositores de que se vote en breve la Reforma Electoral, ya que es posible que no alcance los votos.

¿Cuántos votos necesita la Reforma Electoral para ser aprobada?

AMLO explicó que la Reforma Electoral por ser constitucional no requiere de mayoría simple, es decir, que en caso de que asistan los 500 diputados, requiera de 251 votos.

Por lo que se necesita al menos dos terceras partes de los votos para ser aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció que es difícil que Reforma Electoral con cambios a la Constitución sea avalada en San Lázaro pic.twitter.com/ENZ1KLdcmd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2022

Es decir, necesita al menos 334 votos para que se apruebe la Reforma Constitucional.

“Hablando que si son 500, para que se apruebe una Reforma Constitucional se necesitan al menos 330, no es fácil porque Morena es mayoría simple, junto con sus aliados tienen el 50 más uno, pero no alcanza para las dos terceras partes, que son 334. Acaba de votar Morena y sus aliados el presupuesto, ahí solo se necesita mayoría simple, para la aprobación del presupuesto, no es una ley constitucional”, explicó.