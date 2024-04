¿Cómo registrar una organización civil en CDMX? Esto debes saber

En la Ciudad de México y en otros estados del país, las organizaciones civiles han ayudado a muchas personas a resolver algunas situaciones en materia de defensa de derechos humanos, orientándolos para acercarse con autoridades y brindando asistencia para ciertos temas de salud, cuidado animal, entre otros, sin fines de lucro.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te contamos los requisitos que debes cumplir en el proceso de registro de tu organización civil, y así acceder a las prerrogativas fiscales, recursos económicos de programas sociales, y participar en consejos y órganos consultivos.

¿Qué es una organización de la sociedad civil?

El Instituto Nacional de Desarrollo Social define a una organización de la sociedad civil como agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios.

¿Cómo registrar tu organización civil en CDMX?

En la capital existe el Registro de Organizaciones Civiles (ROC) de la Ciudad de México con el que las organizaciones civiles que realizan actividades de desarrollo social sin fines de lucro se registran.

El trámite ante el ROC lo deben hacer organizaciones civiles sin fines de lucrativos, que estén dedicadas a actividades humanitarias y en materia de desarrollo social.

Primero deberás ingresar a la página de internet del ROC

Lee la normatividad que se muestra

Reunir la documentación que te solicita (originales y copia)

Solicitar una cita a los números 55 8957 3418 y 55 8957 3419

Acude el día y hora asignada para entregar la documentación

En caso se ser alguna Institución de Asistencia Privada es necesario presentar un documento actualizado emitido por la Junta de Asistencia Privada o entidad equivalente que certifique:

-Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponga -La realización efectiva de las actividades en beneficio de la Ciudad de México

-Fuentes de financiamiento



-Tipo de beneficiarios que atiende y modelo de atención que aplica

¿Cuánto cuesta registrar una organización civil en CDMX?

El trámite para registrar alguna organización civil en la Ciudad de México conlleva múltiples beneficios y es totalmente gratuito. Por ejemplo, la inscripción al ROC permite a las organizaciones Civiles acceder a las prerrogativas fiscales, a recursos económicos de los diferentes programas sociales, y participar en consejos y órganos consultivos de los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Además, existe la posibilidad de tramitar la Constancia de acuerdo al artículo 283 del Código Fiscal, misma que acredita los supuestos necesarios para el otorgamiento de la reducción respecto a contribuciones específicas previstas en el artículo 283 del Código Fiscal de la Ciudad de México para las organizaciones civiles que realizan actividades de desarrollo social.

Pero toma en cuenta que en caso de que la documentación no cumpla con lo establecido se emitirá una prevención para indicar a la organización civil las observaciones encontradas, mismas que deberán corregirse en el plazo marcado.

No obstante, si esta no cumple con lo solicitado se emitirá la negativa y en caso de no atender a las observaciones en el plazo establecido se tomará la solicitud como no presentada.