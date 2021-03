Reina Isabel no fue racista sobre el hijo de Meghan: Oprah

Oprah Winfrey, presentadora de televisión estadounidense, afirmó que ni la Reina Isabel II o su esposo, el Príncipe Felipe, hicieron comentarios racistas sobre el color de piel que tendría el hijo del Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle.

Durante una intervención en el programa ‘CBS This Morning’, la responsable de la entrevista a los Duques de Sussex, afirmó que las identidades se mantuvieron en secreto por la pareja real.

“Harry no compartió la identidad conmigo, pero me aseguró que si tenía la oportunidad de aclararlo, dijera que no fueron ni su abuela o su abuelo”, precisó la presentadora.

Winfrey añadió que ni en la entrevista, ni detrás de cámaras, ninguno de los duques reveló la identidad de las personas que mostraron dudas sobre la apariencia de su primogénito, pero que ambos le pidieron en más de una ocasión precisar que ni Isabel ni Felipe fueron los responsables de tales comentarios.

UNA DECLARACIÓN PREOCUPANTE

A dos días de que se transmitiera la entrevista que Oprah Winfrey le hizo a Harry y Meghan, la primera desde que la pareja anunció su separación de la familia real, medios de todo el mundo tomaron fragmentos de la entrevista que fueron considerados como preocupantes por más de uno, como los comentarios sobre el color de piel de Archie antes de que naciera, o sobre las cargas psicológicas de Markle que incluso la llevaron en pensar en el suicidio.

“En los meses que estuve embarazada hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”, fue una de las declaraciones de Meghan que acaparó gran parte de los titulares de la prensa rosa este lunes.

Markle también afirmó que le preocupaba que su hijo, el primer miembro de la casa real con posibilidades de tener piel oscura, no recibiera el título de príncipe por esa situación. Recientemente, se precisó que una ley de 1917 establece que los hijos de los príncipes sin línea al trono británico no obtengan el título de príncipe.

DECLARACIONES ESCALAN EN EL REINO UNIDO

Luego de que Meghan Markle hiciera estas declaraciones, el Partido Laborista pidió iniciar con una investigación por presunto racismo al interior de la casa real. Por su parte, el gobierno encabezado por el conservador Boris Johnson no se ha pronunciado al respecto.

