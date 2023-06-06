Exgobernador Chris Christie oficializa candidatura presidencial para Estados Unidos

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie lanzó formalmente el martes su campaña presidencial para 2024 en Estados Unidos, uniéndose a un creciente número de aspirantes republicanos liderados por el exmandatario Donald Trump.

Chris Christie, asesor de la exitosa campaña de Trump en 2016 pero que se ha convertido en un fuerte crítico por sus falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas, presentó la documentación para oficializar su candidatura.

El exfiscal federal de 60 años ha argumentado que es el único rival potencial con las habilidades y la voluntad de atacar directamente a Trump.

More nonsense from Donald Trump last night. Fact: He promised to build a big beautiful wall on the border. Fact: He did not deliver & immigrants are pouring over the border. Fact: He said Mexico would pay for it. Fact: We have not gotten one peso yet. He failed us on immigration. — Chris Christie (@GovChristie) May 11, 2023

Sin embargo, Chris Christie no ha salido bien parado en las encuestas de opinión pública hasta ahora. En un sondeo de Reuters/Ipsos realizado en mayo, obtuvo un 1% de apoyo entre los posibles votantes de las primarias republicanas, frente al 49% de Trump y el 19% del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Otros republicanos que aspiran a desafiar al presidente Joe Biden son la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley y el senador Tim Scott. El ex vicepresidente Mike Pence entrará en la carrera el miércoles.

¿Quién es Chris Christie?

Christopher James, Chris Christie es un abogado y político estadounidense perteneciente al Partido Republicano. Fue gobernador del estado de Nueva Jersey entre 2010 y 2018, cargo para el que fue elegido en noviembre de 2009.

Chris Christie se postuló para presidente de Estados Unidos en 2016, pero puso fin a su candidatura tras un decepcionante final en las primarias de New Hampshire y se convirtió en la primera figura importante del partido en lanzar su apoyo a Trump.

Desde entonces, ha instado a los republicanos a desautorizar las afirmaciones de Trump sobre las elecciones de 2020 y ha dicho a los periodistas que no votaría por el multimillonario en 2024 incluso si ganara la nominación del partido.

Esa estrategia puede atraer a los votantes republicanos que están dispuestos a dejar atrás al empresario, pero sigue sin estar claro si algún republicano puede prevalecer sin el apoyo de la base aún leal de Trump.

A pesar de su temprano apoyo a Trump, Chris Christie fue descartado para vicepresidente y para fiscal general, y fue despedido como jefe del equipo de transición de Trump apenas tres días después de las elecciones de 2016.