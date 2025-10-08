Rescatan a dos perros maltratados en Tlalnepantla; uno fue atacado con machete

Rescatan a a dos perros víctimas de maltrato animal en la colonia Lomas de Tepeolulco, en Tlalnepantla, Estado de México, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM),con apoyo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

El rescate ocurrió tras la difusión de un video en redes sociales, grabado el pasado 3 de octubre, en el que se observa a un hombre golpeando y atacando con un machete a uno de los perros. La grabación provocó indignación entre usuarios, quienes exigieron justicia y la intervención de las autoridades.

Ante la viralización del caso, la Fiscalía inició una investigación de oficio, que permitió ubicar el punto exacto de la agresión y realizar un operativo de rescate.

Los perros fueron puestos a resguardo tras su rescate en Tlalnepantla

Los agentes acudieron al sitio donde ocurrió el ataque y encontraron a dos perros en situación de calle, incluyendo al que fue agredido con un objeto punzocortante. Ambos fueron trasladados bajo resguardo con apoyo de la CEPANAF, donde recibirán atención médica y rehabilitación.

Las autoridades informaron que los animales presentaban signos de desnutrición y maltrato físico, por lo que permanecerán bajo observación veterinaria. El animal herido se reporta fuera de peligro, aunque con lesiones visibles por el ataque.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar y detener al agresor, quien podría enfrentar cargos por maltrato animal, delito contemplado en el Código Penal del Estado de México.

La FGJEM invitó a la población a denunciar cualquier caso de crueldad animal a través del correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número 800 7028770, o la app FGJEdoméx, disponible para dispositivos Android e iOS.

Maltrato animal en el Estado de México

De acuerdo con datos de la propia Fiscalía y de organizaciones civiles, el Estado de México concentra más del 20% de las denuncias por maltrato animal del país.

Tan solo en lo que va del año ya suman casi mil denuncias por este delito, siendo Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla los municipios con mayor número de agresiones.

En los últimos años, las autoridades han reforzado los operativos de rescate y sanción, aunque activistas señalan que muchos casos quedan impunes por falta de denuncias formales.