Detienen a un hombre en Naucalpan; investigan si tiene que ver con la desaparición de Kimberly Hilary

Un hombre fue detenido y su vivienda asegurada en la colonia Lomas de Chamalpa, en Naucalpan, Estado de México, la Fiscalía confirmó su detención pero aún no lo señalan por la presunta desaparición de Kimberly Hilary Moya, una adolescente de 16 años que no ha sido vista desde el pasado 2 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene bajo resguardo al detenido, cuya situación jurídica se determinará en las próximas horas. Mientras tanto, una patrulla de la policía municipal permanece afuera de la casa, que ya fue cateada por agentes ministeriales.

Kimberly Hilary desapareció al salir a sacar copias

Kimberly Hilary Moya fue vista por última vez cuando salió de su casa en la colonia San Rafael Chamapa para sacar unas copias para una tarea. Según su familia, la joven se dirigía a un café internet cercano, pero ya no regresó.

Las cámaras de seguridad confirmaron que sí llegó al cibercafé, ubicado en Naucalpan. En los videos se observa que entró al local alrededor de las 16:04 horas y salió a las 16:06, es decir, permaneció menos de tres minutos dentro. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella.

#SeBusca Kimberly Hilary🚨



📹Últimas imágenes de la estudiante del @CCHNauc_Oficial



Familiares y amigos buscan a alumna del CCH Naucalpan, de 16 años, desaparecida tras acudir a un ciber.



⚠️ Exigen a las autoridades una búsqueda inmediata y efectiva.pic.twitter.com/k7kn4m8j8b — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 7, 2025

Familiares y amigos exigen localizar a Kimberly Hilary

Sus familiares han mantenido una intensa búsqueda en redes sociales y en las calles, difundiendo su ficha de desaparición y pidiendo apoyo a la ciudadanía para localizarla. Este lunes realizaron un bloqueo sobre Periférico Norte.

A las movilizaciones se sumaron estudiantes del CCH Naucalpan se manifestaron sobre Av. del Bosque para exigir la aparición de su compañera Kimberly Hilary Moya.

Ante la falta de información oficial sobre el paradero de Kimberly, amigos y vecinos se han unido para visibilizar la búsqueda y exigir a las autoridades mayor transparencia en la investigación.

La familia teme que el hombre detenido pueda ser liberado, lo que ha generado molestia e incertidumbre. “Solo queremos saber dónde está Kimberly y que se haga justicia”, expresó una de sus tías.

Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, Kimberly mide 1.43 metros, tiene cabello negro a media espalda, ojos oscuros y tez blanca. El día que desapareció vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde y tenis blancos con gris, además de llevar una mochila rosa.

Desapariciones en el Estado de México, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en lo que va del año se han registrado mil 603 personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de México, lo que coloca a la entidad en el segundo lugar nacional, solo detrás de la Ciudad de México, que suma mil 777 casos.

Estas cifras reflejan la crisis de desapariciones que vive el país, donde la mayoría de los casos involucran a mujeres jóvenes, adolescentes y menores de edad.

