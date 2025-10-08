¿Modificaciones en el calendario? Hoy No Circula 8 de octubre en CDMX y Edomex

Este 8 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex) que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Para este miércoles, los vehículos que no podrán salir de casa son:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Hologramas 1 y 2

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

Estas restricciones aplican incluso para autos con placas foráneas, incluyendo Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Jalisco. Todo en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Es importante recordar que los vehículos con hologramas 00 y 0 están exentos de estas restricciones, así como los autos eléctricos, híbridos y aquellos con matrícula de auto antiguo o con pase turístico.

Calendario Hoy No Circula para octubre 2025

Durante el mes de octubre, el programa establece restricciones de circulación según el color de tu engomado o terminación de placas, con el fin de reducir los niveles altos de contaminación.

Ten en cuenta que, a lo largo del mes, el calendario generalmente no se modifica, siempre que no se active la fase 1 o fase 2 de contingencia ambiental, lo cual obligaría a aplicar el doble Hoy No Circula.



Lunes: No circulan vehículos con engomado amarillo y placas terminación 5 o 6.

Martes: No circulan vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 u 8.

Miércoles: No circulan vehículos con engomado rojo y placas terminación 3 o 4.

Jueves: No circulan vehículos con engomado verde y placas terminación 1 o 2.

Viernes: No circulan vehículos con engomado azul y placas terminación 9 o 0.

En caso de no respetar los días de circulación, se podrían aplicar multas de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a los 2 mil y 3 mil pesos.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Cómo recibir notificaciones al celular cuando se activa el Doble Hoy No Circula?

Para mantenerte informado sobre las contingencias ambientales, puedes recibir notificaciones por SMS de manera gratuita, siguiendo estos pasos:



Ingresa al portal oficial: hoynocircula.cdmx.gob.mx

Selecciona tu holograma y la terminación de tu placa.

Inicia sesión con tu cuenta de Llave CDMX. Si no tienes una, puedes crearla en el mismo portal.

Una vez dentro, activa la opción para recibir notificaciones.

Recibirás alertas cuando tu vehículo no pueda circular. Si en algún momento deseas dejar de recibir estas notificaciones, puedes cancelar tu suscripción enviando un SMS con la palabra “BAJA NOCIRCULA”.