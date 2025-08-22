Tras el rescate de 60 gatos, ahora 9 más se suman a la lista; estaban ocultos en una vivienda en Álvaro Obregón

En seguimiento al rescate de más de 60 gatos en la Ciudad de México (CDMX), hoy se logró retirar a otros 9 felinos que permanecían ocultos y que presentaban dolencias desde pulgas, irritación en la piel, conjuntivitis y padecimientos respiratorios en una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón.

La operación, coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de su Brigada de Vigilancia Animal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), permitió que los gatitos fueran atendidos por una protectora independiente, donde recibirán cuidado veterinario y la oportunidad de una recuperación completa, con la esperanza de encontrar un hogar definitivo.

— PAOT (@PAOTmx) August 22, 2025

Diversas dependencias de la Ciudad de México lograron el rescate y atención de 74 gatos, algunos de los cuales enfrentaban serias afecciones médicas. 65 gatos fueron rescatados el pasado 20 de agosto y los otros 9 el 21 del mismo mes.

Todos ellos fueron valorados por especialistas y ahora se encuentran en fase de recuperación, con la esperanza de que, una vez rehabilitados, puedan ser adoptados en hogares responsables y definitivos.

Los gatos, con edades que oscilaban entre los dos meses y los ocho años, fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada en la colonia Ciénega Grande, donde un equipo veterinario los evaluó a detalle. Durante la revisión se detectaron padecimientos diversos, como infestaciones de pulgas, irritaciones cutáneas, conjuntivitis y problemas respiratorios.

Rescatamos a 63 gatos que vivían en condiciones de maltrato severo, hacinamiento y sin higiene en un inmueble de #ÁO, en coord con BVA @SSC_CDMX, quienes darán resguardo junto a protectoras. Presentan desnutrición, deshidratación, alopecia, infección en ojos, pulgas y endogamia.

Sin embargo, la labor no concluyó ahí. Al día siguiente, durante una segunda inspección en la vivienda donde se encontraban los animales, las autoridades lograron localizar a nueve gatos más que permanecían ocultos. Estos también presentaban problemas de salud y fueron retirados para recibir la atención necesaria.

En total, 74 felinos fueron rescatados y se encuentran bajo resguardo. Los especialistas trabajan en su recuperación integral, con el objetivo de brindarles una nueva oportunidad de vida y, en el futuro, un hogar lleno de cuidado y cariño.