Tras el rescate de 60 gatos, ahora 9 más se suman a la lista; estaban ocultos en una vivienda en Álvaro Obregón

El 20 de agosto, la SSC por medio de PAOT, rescataron 65 gatos, sin embargo, al día siguiente hallaron 9 mas en una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón.

Gatos rescatados en Álvaro Obregón: 9 nuevos felinos se suman al rescate de los 60 iniciales
Gatos rescatados en Álvaro Obregón: 9 nuevos felinos se suman al rescate de los 60 iniciales
Escrito por: Alejandra Gómez
En seguimiento al rescate de más de 60 gatos en la Ciudad de México (CDMX), hoy se logró retirar a otros 9 felinos que permanecían ocultos y que presentaban dolencias desde pulgas, irritación en la piel, conjuntivitis y padecimientos respiratorios en una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón.

La operación, coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de su Brigada de Vigilancia Animal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), permitió que los gatitos fueran atendidos por una protectora independiente, donde recibirán cuidado veterinario y la oportunidad de una recuperación completa, con la esperanza de encontrar un hogar definitivo.

Rescatan más de 70 gatos de una vivienda en alcaldía Álvaro Obregón

Diversas dependencias de la Ciudad de México lograron el rescate y atención de 74 gatos, algunos de los cuales enfrentaban serias afecciones médicas. 65 gatos fueron rescatados el pasado 20 de agosto y los otros 9 el 21 del mismo mes.

Todos ellos fueron valorados por especialistas y ahora se encuentran en fase de recuperación, con la esperanza de que, una vez rehabilitados, puedan ser adoptados en hogares responsables y definitivos.

Los gatos, con edades que oscilaban entre los dos meses y los ocho años, fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada en la colonia Ciénega Grande, donde un equipo veterinario los evaluó a detalle. Durante la revisión se detectaron padecimientos diversos, como infestaciones de pulgas, irritaciones cutáneas, conjuntivitis y problemas respiratorios.

Sin embargo, la labor no concluyó ahí. Al día siguiente, durante una segunda inspección en la vivienda donde se encontraban los animales, las autoridades lograron localizar a nueve gatos más que permanecían ocultos. Estos también presentaban problemas de salud y fueron retirados para recibir la atención necesaria.

En total, 74 felinos fueron rescatados y se encuentran bajo resguardo. Los especialistas trabajan en su recuperación integral, con el objetivo de brindarles una nueva oportunidad de vida y, en el futuro, un hogar lleno de cuidado y cariño.

