Clausuran Zoológico La Pastora por maltrato animal tras el caso de la osa Mina

Clausuran temporalmente el Parque Zoológico “La Pastora”, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, tras comprobar graves irregularidades en el trato hacia ejemplares de vida silvestre, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El caso más alarmante fue el de Mina, una osa negra que presentaba deterioro severo de salud, lesiones en la piel, deficiencias nutricionales y evidencia de mal manejo médico.

Maltrato a la osa Mina: un caso que destapó irregularidades en el Zoológico La Pastora

Durante inspecciones realizadas del 25 al 27 de septiembre, la Profepa constató que Mina, especie catalogada “en peligro de extinción” por la NOM-059-SEMARNAT-2010, estaba en condiciones críticas. El hallazgo motivó su traslado inmediato al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde recibe atención especializada.

El diagnóstico reveló que la osa padece leptospirosis, una enfermedad que afecta riñones, hígado y otros órganos, además de ser transmisible a humanos. Lo más grave fue que en su expediente no existían registros de tratamientos ni protocolos médicos.

Ante esta situación, la Profepa determinó la clausura total del zoológico, medida fundamentada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley General de Vida Silvestre.

La soledad de Monty y el pasado de Pancha

La clausura no solo busca proteger a Mina, sino también al resto de los ejemplares —que según la página oficial del Zoológico La Pastora son más de 100 especies— que habitan el lugar. En redes sociales surgió la denuncia sobre Monty, una elefante de 19 años que permanece en soledad tras la muerte de su madre, Pancha, ocurrida en 2019.

🐘 La @PROFEPA_Mx anunció que inspeccionará exhaustivamente todo el zoológico de La Pastora, en Monterrey, Nuevo León, tras el reporte de que una elefanta llamada "Monty", de 19 años, vive en completa soledad, a pesar de que estos animales suelen vivir en manadas. 🌿👫🐘… pic.twitter.com/ZpsZ71TtTy — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) October 3, 2025

Monty, al vivir aislada, podría presentar afectaciones emocionales y físicas, ya que los elefantes son animales altamente sociales que desarrollan lazos de manada.

La historia de Pancha, su madre, evidencia la negligencia en el zoológico: sufrió meses de agonía por múltiples infecciones no tratadas, úlceras, necrosis en sus patas y fallas orgánicas. A pesar de los síntomas, la atención fue deficiente y la necropsia reveló que sus órganos estaban gravemente dañados por bacterias.

Mayor vigilancia en zoológicos

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, aseguró que se intensificarán las inspecciones en zoológicos de todo el país para garantizar el trato digno a los animales. La clausura del Zoológico La Pastora se levantará únicamente cuando se cumplan las medidas impuestas para asegurar el bienestar de los ejemplares.