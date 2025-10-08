Aparatoso accidente: choque entre Trolebús y taxi en Coyoacán deja a una menor lesionada y al chofer prensado

Esta tarde se registró un fuerte accidente entre un Trolebús y un taxi sobre avenida aztecas y la calle de Rey Tlaltecuhtli en la colonia Ajusco de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en el accidente entre el trolebús y el taxi?

El impacto dejó como saldo a dos personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron trasladadas de inmediato a un hospital para su valoración médica.

El conductor del trolebús fue detenido y llevado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que los servicios de emergencia y bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para brindar apoyo.

#AlertaVialFIA | Servicios de emergencia trabajan para atender a dos personas lesionadas durante un fuerte choque entre un trolebús y un taxi en Avenida del Imán, en la alcaldía #Coyoacán de la #CDMX



Vía @grawperez https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/GW01VttWxi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2025

El chofer del taxi quedó prensado tras el choque, por lo que los bomberos intervinieron para liberarlo de la unidad. La zona del accidente fue acordonada y resguardada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el fin de garantizar la seguridad de las personas presentes y permitir que los cuerpos de emergencia realizaran las maniobras necesarias sin riesgos adicionales.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades.

Choque de Metrobús de la Línea 2 deja varias personas lesionadas en el bajo puente de Xola

El pasado 26 de septiembre se registró un fuerte choque entre dos unidades del Metrobús de la Línea 2 en el bajo puente de Xola, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), provocando una intensa movilización y dejando varias personas lesionadas.

El accidente vial involucró a dos unidades del Metrobús cerca de la estación Xola de la Línea 2 en la Alcaldía Benito Juárez, dejó un saldo de 12 personas lesionadas.

REPORTAN 12 lesionados POR choque DE 2 METROBÚS L3 ENTRE ELLOS EN XOLA Y TLALPAN 🫡 pic.twitter.com/3BvVPwlcfa — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 27, 2025

El incidente ocurrió sobre la avenida Eje 4 Sur, dirección Tacubaya, en el cruce con Petén, colonia Narvarte. Según el informe preliminar de Metrobús, el choque se debió a una combinación de precipitación pluvial y congestión vial.

La unidad 3308 tuvo que detenerse a la salida del bajo puente de Av. Xola y fue impactada por la parte trasera por el autobús 373, debido a las dimensiones de ambos vehículos.

De acuerdo con los primeros informes, los usuarios del trasporte se dirigían a la estación Etiopia, cuando se suscitó el percance entre las dos unidades, dejando 12 personas lesionadas, quienes se encuentran adentro de la unidad para ser valoradas por paramédicos.