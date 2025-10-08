Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Aparatoso accidente: choque entre Trolebús y taxi en Coyoacán deja a una menor lesionada y al chofer prensado

Fuerte accidente se registró esta tarde entre un Trolebús y un taxi en la alcaldía Coyoacán, dejando a dos personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Accidente entre trolebús y taxi en Coyoacán deja dos lesionados
Accidente entre trolebús y taxi en Coyoacán deja dos lesionados|Especial
Notas
Seguridad
Escrito por: Alejandra Gómez
Compartir nota

Esta tarde se registró un fuerte accidente entre un Trolebús y un taxi sobre avenida aztecas y la calle de Rey Tlaltecuhtli en la colonia Ajusco de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en el accidente entre el trolebús y el taxi?

El impacto dejó como saldo a dos personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron trasladadas de inmediato a un hospital para su valoración médica.

El conductor del trolebús fue detenido y llevado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que los servicios de emergencia y bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para brindar apoyo.

El chofer del taxi quedó prensado tras el choque, por lo que los bomberos intervinieron para liberarlo de la unidad. La zona del accidente fue acordonada y resguardada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el fin de garantizar la seguridad de las personas presentes y permitir que los cuerpos de emergencia realizaran las maniobras necesarias sin riesgos adicionales.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades.

Choque de Metrobús de la Línea 2 deja varias personas lesionadas en el bajo puente de Xola

El pasado 26 de septiembre se registró un fuerte choque entre dos unidades del Metrobús de la Línea 2 en el bajo puente de Xola, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), provocando una intensa movilización y dejando varias personas lesionadas.

El accidente vial involucró a dos unidades del Metrobús cerca de la estación Xola de la Línea 2 en la Alcaldía Benito Juárez, dejó un saldo de 12 personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre la avenida Eje 4 Sur, dirección Tacubaya, en el cruce con Petén, colonia Narvarte. Según el informe preliminar de Metrobús, el choque se debió a una combinación de precipitación pluvial y congestión vial.

La unidad 3308 tuvo que detenerse a la salida del bajo puente de Av. Xola y fue impactada por la parte trasera por el autobús 373, debido a las dimensiones de ambos vehículos.

De acuerdo con los primeros informes, los usuarios del trasporte se dirigían a la estación Etiopia, cuando se suscitó el percance entre las dos unidades, dejando 12 personas lesionadas, quienes se encuentran adentro de la unidad para ser valoradas por paramédicos.

Accidentes en MéxicoCDMXSSC CDMXSeguridad y Justicia

Notas