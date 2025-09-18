¡Otro caso! Hombre mata a balazos a perro callejero y es detenido en Oaxaca

La indignación ciudadana y la presión de las redes sociales derivaron en la captura de un hombre acusado de asesinar a tiros a un perro callejero en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

El caso, que se viralizó el pasado 5 de marzo, encendió las alertas sobre la crueldad animal y la necesidad de una acción inmediata por parte de las autoridades.

Atacan a perro callejero en Oaxaca: Un crimen que no pasó desapercibido

El incidente ocurrió en un domicilio de la avenida Jesús Carranza, en la colonia Lázaro Cárdenas del Río. La víctima, un perro conocido como Lomito, fue perseguido por su agresor, quien le apuntaba con un arma de fuego hasta alcanzarlo y acabar con su vida.

Tras el ataque, el hombre arrastró el cadáver y lo abandonó en la calle, hecho que fue denunciado por vecinos y usuarios de redes sociales, provocando una ola de indignación y exigencias de justicia.

Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de aprehensión por privación a la vida de un animal vertebrado, luego que dispararon contra un perro



Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de septiembre de 2025.- Por el delito de crueldad en su hipótesis de privación a la vida un animal vertebrado (perro),… pic.twitter.com/kty1HUfYdh — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 17, 2025

Desde el penal de San Francisco Tanivet, hombre enfrenta juicio por crueldad animal

Ante la denuncia ciudadana, la Fiscalía de Justicia de Oaxaca activó un operativo a través de la Unidad Operativa Especializada contra la Crueldad Animal y la Vicefiscalía Regional de la Cuenca. El equipo multidisciplinario recabó pruebas y obtuvo los indicios necesarios para solicitar una orden de aprehensión, que fue ejecutada por Agentes Estatales de Investigación (AEI).

El detenido fue presentado ante la autoridad para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición judicial por el delito de crueldad animal.

Actualmente se encuentra en el penal de San Francisco Tanivet, donde el juez le negó el derecho a fianza, subrayando la gravedad del delito y el compromiso de la justicia con la protección de los animales.

Crueldad animal, un delito en crecimiento en México

La Fiscalía recordó que, desde la reforma del Código Penal en 2020, que tipificó la crueldad animal como delito, se han abierto al menos 200 carpetas de investigación.

De estos casos, 150 personas enfrentan procesos legales y 70 han sido condenadas, reflejando un esfuerzo sostenido por sancionar a quienes cometen actos de violencia contra los animales y reforzar la conciencia ciudadana sobre su cuidado.