VIDEO: Momento en que rescatan a mujer tras caer a enorme socavón en Guadalajara, Jalisco

¡Tremenda caída! En redes sociales se difundió el momento exacto en que elementos de Protección Civil y Bomberos lograron rescatar a una adulta mayor que cayó a un gran socavón que se formó en la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara, Jalisco.

VIDEO: Así captaron a la mujer que cayó a enorme socavón en Jalisco

En la imagen se puede observar como la mujer, con ayuda de un hombre, empieza a subir las escaleras para poder salir de la oquedad, que mide al menos 2 metros.

Por fortuna, la mujer no resultó con heridas de consideración. Pero, como dice el dicho, “ahogado el niño, tapado el pozo”, por lo que los vecinos piden que se atienda la situación y que el hueco sea cerrado de inmediato.

#VIDEO | Así fue el rescate de una mujer que cayó al interior del socavón en San Juan Bosco, #Guadalajara.

Lluvias provocadas por ciclones afectan Guadalajara, Jalisco

Las lluvias intensas provocadas por el huracán “Narda” han dejado fuertes precipitaciones en Jalisco durante los últimos días. En Guadalajara, la combinación de estas lluvias con infraestructura antigua ha generado socavones y derrumbes en varias colonias de la ciudad.

La capital del estado es una de las regiones con más afectaciones, si tenemos en cuenta que muchas de las tuberías del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) tienen entre 30 y 70 años de antigüedad.

Por lo que con el paso del tiempo, estas tuberías se rompen, provocan fugas y, posteriormente se da la formación de oquedades que ponen en riesgo a la población.

Esta tarde, una mujer cayó al interior del socavón que se encuentra sobre la calle 40 y Esteban Alatorre, en San Juan Bosco, Guadalajara.

Temporal de lluvias en Jalisco deja 19 vícitmas

El temporal de lluvias en Jalisco ha cobrado la vida de 19 personas, tres más que las registradas durante el año pasado en la entidad.

Apenas, el 26 de septiembre, se informó sobre la muerte de un hombre en San Pedro Tlaquepaque, quien quedó atrapado tras el desplome del techo de su casa. Mientras que, a principios de septiembre se reportó la muerte de un señor que fue arrastrado por la corriente.

Debido a la interacción de ondas tropicales en el país, se prevé otra semana de lluvias intensas. Por ello, Protección Civil y los servicios de emergencia recomiendan a la población evitar transitar por calles con charcos profundos, coladeras obstruidas y áreas con hundimientos visibles, ya que las precipitaciones recientes han debilitado la infraestructura urbana en la ciudad.