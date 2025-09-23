Huracán “Narda” categoría 1: ¿Qué estados serán los más afectados por las lluvias?

El cielo se oscurece y la amenaza de inundaciones crece en el Pacífico mexicano. Aunque el centro del huracán “Narda” categoría 1 comienza a alejarse de México, sus extensas y poderosas bandas nubosas son el verdadero peligro en este momento, desatando un pronóstico de lluvias torrenciales que pone en alerta máxima a tres estados. Si vives en la costa, esta información es crucial para tu seguridad en las próximas horas.

Pronóstico de lluvias por huracán “Narda": ¿Qué tan fuertes serán las precipitaciones?

Según el último informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el principal foco de atención son las lluvias de muy fuertes a puntuales intensas, con una acumulación esperada de 50 a 75 milímetros.

Este volumen de agua es significativo y puede causar saturación del suelo rápidamente, incrementando el riesgo de emergencias. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y vientos sostenidos, creando condiciones adversas en toda la región afectada.

Zonas de Riesgo: ¿Qué estados serán los más afectados por las lluvias?

La alerta por lluvias se concentra específicamente en las zonas costeras y aledañas de tres entidades clave. La población en estos municipios debe extremar precauciones:



Lluvias en Jalisco: Principalmente en la costa sur, desde la zona de Playa Pérula hacia el interior.

Principalmente en la costa sur, desde la zona de Playa Pérula hacia el interior. Lluvias en Colima: Todo el litoral del estado, incluyendo la zona metropolitana de Manzanillo.

Todo el litoral del estado, incluyendo la zona metropolitana de Manzanillo. Lluvias en Michoacán: La región costera es la de mayor vulnerabilidad ante las precipitaciones.

Riesgos asociados: Peligro de inundaciones, deslaves y fuerte oleaje

Las autoridades de Protección Civil advierten que las lluvias torrenciales generadas por “Narda” no vienen solas. Los principales peligros son:



Inundaciones y encharcamientos: Las zonas urbanas bajas y las áreas cercanas a ríos y arroyos son las más susceptibles.

Las zonas urbanas bajas y las áreas cercanas a ríos y arroyos son las más susceptibles. Deslaves: La acumulación de agua puede reblandecer la tierra en laderas y cerros.

La acumulación de agua puede reblandecer la tierra en laderas y cerros. Oleaje peligroso: Se esperan olas de 2.5 a 3.5 metros de altura, representando un grave riesgo para la navegación y las zonas de playa.

Se esperan olas de de altura, representando un grave riesgo para la navegación y las zonas de playa. Vientos fuertes: Rachas de 40 a 60 km/h que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

A las 15:00 horas, el centro del huracán se localizó a 580 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Aunque su trayectoria es hacia el oeste, adentrándose en el océano, su amplio radio de influencia es lo que sigue impactando a México con estas intensas lluvias por el huracán “Narda”. Se prevé que sus efectos disminuyan gradualmente en los próximos días conforme se aleje.