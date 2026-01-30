Milagro en Nuevo León: rescatan a “Pinta”, perrita que cayó a un pozo de 15 m en Monterrey

La madrugada de este viernes, elementos de Protección Civil de Monterrey realizaron un exitoso rescate animal luego de que una perrita llamada “Pinta”, de aproximadamente seis años de edad, cayera al interior de un pozo de agua ubicado sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Los Cristales, al sur de la ciudad.

De acuerdo con la corporación, el reporte fue recibido alrededor de las 6:00 horas, luego de que la dueña de la mascota solicitara apoyo tras escuchar los ladridos del animal . Una unidad se movilizó de inmediato al sitio para atender la emergencia.

Perrita sobrevivió dentro de una noria de 15 metros

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron a la perrita al interior de una noria con una profundidad aproximada de 15 metros. El pozo contaba con al menos cinco metros de agua, lo que representaba un riesgo considerable para la vida del animal.

Una perrita llamada “Pinta” fue rescatada por Protección Civil de Monterrey 🐶 tras caer a un pozo de agua en la Carretera Nacional.



El reporte se recibió durante la madrugada 💧 y los rescatistas descendieron más de 15 metros con equipo de cuerdas para ponerla a salvo. Pinta… pic.twitter.com/FOynBwYUm4 — INFO7MTY (@info7mty) January 30, 2026

Sin embargo, de acuerdo con Protección Civil, “Pinta” logró mantenerse durante varias horas sobre un pequeño borde de concreto, lo que evitó que cayera completamente al fondo del pozo y le permitió sobrevivir hasta la llegada de los rescatistas .

Rescatan a perrita en Monterrey con cuerdas y maniobras especializadas

Para llevar a cabo el rescate, el personal descendió al pozo utilizando equipo de cuerdas y maniobras especializadas, asegurando cuidadosamente a la perrita para extraerla sin poner en riesgo su integridad.

Una vez fuera, “Pinta” fue protegida con una sábana térmica, como parte del protocolo de atención para evitar hipotermia, ya que permaneció varias horas expuesta a la humedad y bajas temperaturas .

Trasladan a perrita “Pinta” a revisión veterinaria

Tras el rescate, la perrita fue trasladada al Centro de Salud y Bienestar Animal del municipio, ubicado en el Parque España, donde recibió atención médica veterinaria para descartar lesiones internas o externas derivadas de la caída.

Autoridades informaron que el estado de salud de la mascota es estable, aunque permanecerá bajo observación para garantizar su recuperación total.

🚨Concluyen las labores en la Carretera Nacional (km 263, Los Cristales) para poner a salvo a "Pinta".



✅ Rescatistas descendieron con sistema de cuerdas.

✅ Valorada por paramédicos de la institución.

✅ Trasladada a Salud y Bienestar Animal para atención médica.



🚨🆘9-1-1 pic.twitter.com/QnVgKCrPoC — Protección Civil Monterrey (@pc_mty) January 30, 2026

La perrita "Pinta" había desaparecido desde un día antes

La dueña de “Pinta” explicó que la perrita se encontraba desaparecida desde el día anterior, junto con otros dos perros que salieron del domicilio. Desde ese momento inició su búsqueda, sin éxito. Fue hasta la mañana de este viernes cuando, al escuchar los ladridos provenientes del pozo, logró ubicar a su mascota y solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia.

Autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la ciudadanía para reforzar la protección de pozos, norias y registros abiertos, ya que representan un riesgo tanto para personas como para animales, especialmente en zonas rurales o semiurbanas.

