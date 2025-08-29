Influencer y sus hijos fueron hallados muertos en camioneta abandonada en Jalisco

Tras el hallazgo de los cuerpos de cuatro integrantes de una familia al interior de una camioneta pick up abandonada en Guadalajara, Jalisco, la Fiscalía reveló la identidad de las víctimas del multihomicidio, entre ellas una influencer.

Se trata de Esmeralda Ferrer Garibay, creadora de contenido de 32 años originaria de Michoacán y con más de 17 mil seguidores en redes sociales, junto a sus hijos Regina, de 7 años, y Gael Santiago, de 13, así como su esposo Roberto Carlos Gil Licea.

¿Qué se sabe del asesinato de la influencer michoacana en Jalisco?

Los primeros indicios apuntan a que la camioneta fue abandonada desde el martes 19 de agosto, aunque su hallazgo se dio 3 días después.

Inicialmente, se reportó que dos adultos y dos menores fueron encontrados sin vida, confirmando más tarde que se trataba de Esmeralda y su familia, quienes presentaban huellas de violencia.

El crimen también apunta a un taller mecánico ubicado en la Avenida Ejido, debido a indicios y muestras de sangre que podrían confirmar que el asesinato ocurrió en ese lugar.

Ya hay avance en la investigación de las 4 personas encontradas muertas en una camioneta en la colonia San Andrés en Guadalajara

Trasciende que fue identificada la familia asesinada, la mujer era Esmeralda Ferrer Garibay de 32 años quiere era la TIKTOKER Esmeralda FG, donde pic.twitter.com/4zmOmM51Oe — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) August 28, 2025

¿A qué se dedicaba el esposo de la influencer asesinada?

El vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, señaló que la línea de investigación se centra principalmente en las actividades de Roberto Carlos Gil Licea, esposo de la influencer.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se dedicaba a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomates en Michoacán , lo que podría haber derivado en conflictos que culminaron en el multihomicidio.

“Los resultados de los forenses aún no los tenemos, pero ya estamos esperando que hagan su trabajo en los laboratorios. Hay indicios balísticos y otros elementos que nos llevan a estar casi 100% seguros de que ahí fue donde se victimó a la familia”, narró el funcionado, haciendo referencia al taller mecánico.

Además, se sabe que al menos tres hombres vinculados al taller mecánico fueron citados a declarar ante la Fiscalía del Estado, mientras las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen.

Otra influencer asesinada; ¿Quién era Esmeralda Ferrer?

Esmeralda Ferrer Garibay era conocida en redes sociales por su contenido de estilo de vida y entretenimiento, con una comunidad de más de 17 mil seguidores en TikTok e Instagram.

La mujer se caracterizaba por mostrar en redes una vida acomodada y rodeada de lujos, que compartía de manera constante con sus seguidores.

A pesar de su popularidad, las autoridades aclaran que la línea de investigación descarta que el homicidio esté relacionado con su actividad como influencer y se centra en las acciones del esposo y sus negocios.