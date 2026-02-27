Roban auto afuera de escuela con todo y bebé adentro en Culiacán, Sinaloa

Hombres armados roban un auto con todo y un bebé adentro la mañana de este jueves en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, Sinaloa cuando hombres armados despojaron un vehículo afuera de un colegio particular… sin notar —o sin importarles— que en la parte trasera viajaba un menor de aproximadamente dos años.

De acuerdo con padres de familia, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la mañana, justo cuando dejaban a sus hijos en la escuela. Primero se escucharon detonaciones de arma de fuego y después comenzó a correr la voz sobre la presencia de sujetos armados en la zona.

Minutos más tarde trascendió que un vehículo Suzuki Jimny color azul había sido robado junto con el bebé que permanecía en el asiento trasero, lo que provocó pánico entre alumnos, maestros y padres, muchos de los cuales regresaron por sus hijos.

Roban auto en Culiacán afuera de una escuela en Culiacán, Sinaloa y desata pánico

“Nos avisaron de un incidente, parece ser que secuestraron a un papá y despojaron el auto… Los niños están bien, pero no sabemos en qué momento nos puedan hablar porque puede pasar algo”, relató Alfredo Arredondo, padre de familia.

Otra madre, Patricia, expresó el sentir general: “Yo creo que en esta situación que vivimos en Culiacán nadie nos sentimos seguros, pero tenemos que seguir adelante. Seguridad, creo que nadie en Sinaloa lo sentimos”.

¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa sobre el robo de auto en Culiacán?

Horas después, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el menor fue localizado minutos más tarde en la colonia Miguel Hidalgo.

A través de un comunicado, detalló que este 26 de febrero se registró el despojo del Suzuki Jimny azul en las inmediaciones del colegio y que, tras el reporte, se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional.

El operativo permitió recuperar al niño, quien fue entregado sano y salvo a su familia. Hasta el momento no hay información oficial sobre la detención de los presuntos responsables.

#SSPSinaloa informa que, este 26 de febrero, se registró el despojo de un vehículo Suzuki Jimny color azul en las inmediaciones de un colegio particular en el sector Los Ángeles, al oriente de la ciudad de Culiacán, donde se encontraba un menor de edad que fue llevado junto con… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) February 26, 2026

Violencia en el sector Los Ángeles, Culiacán preocupa a padres de familia

Padres de familia señalaron que no es la primera vez que enfrentan situaciones violentas en ese corredor escolar. Recordaron que hace aproximadamente un mes fue asesinado un adolescente de 15 años, Ricardo Mizael, exalumno del plantel, en ese mismo sector.

“Hace aproximadamente un mes asesinaron a un niño exalumno de la escuela, aquí afuera, exactamente donde estamos parados”, lamentó Alfredo Arredondo.

El temor por la seguridad de sus hijos volvió a instalarse entre las familias, que aseguran vivir con incertidumbre cada vez que los llevan a clases.

Mientras continúan los operativos para dar con los responsables del robo, el caso volvió a encender las alertas sobre la violencia que se vive en Culiacán y el impacto directo en la vida escolar.

