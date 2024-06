Estos son los tramos más peligrosos por robo de camiones en carreteras

El robo ha tomado formas y niveles nunca antes vistos, ahora las carreteras son las acechadas por delincuentes que atracan en grupos a camiones. Tan solo en lo que va de 2024 se ha registrado un aumento de abril a mayo del 28%. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explica cómo es el modus operandi de este tipo de robos.

¡Se llevan todo!



Transportistas viven con miedo. El robo de tracto camiones aumentó un 46% en dos años.



¿Cómo es el modus operandi de robo de camiones?

Este fue el caso más reciente: “Eran 10 personas involucradas, 10 personas en 5 vehículos. Se ve que ya tenían información sobre la carga, información tal vez privilegiada porque era una carga de electrónicos”, mencionó David Román, de la asociación de empresas de rastreo y protección vehicular.

Los delincuentes van con el tiempo perfeccionando el modo del robo, pues llevan todo para mover inmediatamente la mercancía, tractocamiones, camionetas de carga, además de los vehículos para emboscar.

¿Cuál es el tramo de carretera más peligroso por robo de camiones?

Tan solo de enero a mayo se han registrado al menos 700 robos de camiones a lo largo de la República Mexicana. Los camioneros ya evitan pasar Celaya, León e Irapuato, pues consideran que es de los puntos más rojos que hay en el país.

“En el Arco Norte, ahora sí que, en carreteras los ves y sí mejor te alejas, pero sí a cada rato pasa todo eso y más en este tramo, lo que es la Tepozotlán hacia Palmillas es lo más pesado. Ahí no es tanto de que te quiten el carro sino que ya también van por ti, ya es más de que se quieren llevar la mercancía”, señaló Ciro, un trailero.

Los estados más afectados son Edomex, Querétaro y Veracruz:



“Ahí en las Cumbres hacen como un retén en las noches, la misma delincuencia para robar celulares y carteras. Yo traía ese día abarrote, traía aceite. Me pararon y me pidieron mi carta porte y siempre hay otro tracto y el otro tracto enganchó mi caja y a mí me perdieron. Cada vez está más cañón la inseguridad, más en los tractos. Como traemos mercancía de valor a veces pues sí está cañón”, explica Yahír Villalobos, trailero.

Hay ciertas empresas que evitan ciertos tramos carreteros como la que va del centro del país hacia Tamaulipas, pero también hay ciertos tramos del Bajío.