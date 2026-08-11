El Verificador: Más de 100 días sin Rocha Moya y el caso Cuén sigue sin respuestas

Han pasado más de 100 días desde que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa y, mientras la investigación federal continúa abierta, todavía existen preguntas pendientes alrededor del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.

La salida temporal de Rocha Moya ocurrió el 1 de mayo, después de los señalamientos hechos desde Estados Unidos y la apertura de investigaciones federales; desde entonces, el caso Cuén volvió a colocarse bajo escrutinio por las inconsistencias detectadas en la primera versión sobre el homicidio.

¿Qué pasó con la investigación del asesinato de Cuén?

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las diligencias relacionadas con el homicidio de Cuén y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada ; la investigación federal sostiene una versión distinta a la presentada inicialmente por la Fiscalía de Sinaloa sobre el lugar donde ocurrió el asesinato.

El caso provocó la salida de la entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez en agosto de 2024 ; sin embargo, el esclarecimiento completo del homicidio continúa pendiente.

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Rocha Moya, fuera del cargo mientras avanza la investigación

El gobernador con licencia solicitó separarse temporalmente del puesto mientras se desarrollaban las investigaciones; la FGR, por su parte, mantiene abiertas las diligencias relacionadas con el caso Cuén .

En julio, incluso, se reportó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR informar sobre los avances relacionados con los casos de “El Mayo”, Cuén y Rocha Moya.

Por ahora, una de las principales incógnitas sigue siendo qué ocurrió realmente el 25 de julio de 2024 y quiénes participaron en el asesinato de Héctor Melesio Cuén.