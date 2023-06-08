Ron DeSantis se muestra a favor del traslado en vuelo de migrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió este miércoles el transporte de aviones cargados de migrantes por todo el país, durante un viaje a la frontera de Estados Unidos con México, en un momento en el que busca hacer de las restrictivas políticas de migración un pilar de su candidatura presidencial.

La parada del candidato republicano en Arizona se da un día después de que el estado de Florida reconoció que había supervisado dos vuelos de migrantes desde Texas a Sacramento (California) la semana pasada, lo que provocó duras críticas del gobernador de California, Gavin Newsom, y otros funcionarios.

“Esta política se ha debatido actualmente durante mucho tiempo. Creo que es algo que ha sido muy, muy eficaz”. Ron Desantis/Gobernador de Florida.

Ron DeSantis, uno de los principales contendientes en la lucha por ser el candidato que el partido republicano lance para las elecciones presidenciales de 2024, ha hecho de la seguridad fronteriza un foco de su campaña, acusando al Gobierno del presidente Joe Biden de políticas de inmigración poco efectivas.

El vencedor de la contienda por la candidatura republicana se enfrentará al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

El gobernador dijo que los vuelos habían disuadido a los migrantes de viajar a Florida y culpó a estados liberales como California de políticas que, según él, fomentaban la migración ilegal.

Por su parte, la División de Manejo de Emergencias de Florida dijo que la reubicación voluntaria de los migrantes hecha por Florida es precisamente eso: voluntaria.

El año pasado, Ron DeSantis organizó el transporte de decenas de migrantes desde Texas a la isla vacacional de Martha's Vineyard, en Massachusetts, una medida que provocó el aplauso de los votantes republicanos durante la gira de campaña de Ron DeSantis por tres estados la semana pasada.

Newsom, demócrata, amenazó a Ron DeSantis con cargos de secuestro por los vuelos de la semana pasada, llamándole "hombre pequeño y patético" en Twitter. El fiscal general de California ha dicho que está estudiando la posible responsabilidad civil o penal de los vuelos.

Durante el evento del miércoles, Ron DeSantis habló con frecuencia de la necesidad de detener el flujo de drogas ilegales, incluido el fentanilo, a través de la frontera, diciendo que las comunidades de todo el país se estaban viendo afectadas.

“Sí, es una crisis fronteriza, pero en realidad es una crisis estadounidense”. Ron Deantis/Gobernador de Florida.

Ron DeSantis dijo que la frontera necesita simplemente necesita cerrarse. También anunció que Florida se asociaría con sheriffs y gobernadores afines de todo el país para proporcionar recursos que ayuden a asegurar la frontera.

¿Qué sucedio con los vuelos de migrantes?

Dos vuelos privados privados con docenas de migrantes a bordo aterrizaron sin previo aviso en Sacramento, la capital del estado de California. El sábado pasado llegó el primer avión, con 12 hombres y cuatro mujeres procedente de Nuevo México aunque habrían salido de El Paso, Texas en autobús hacia Nuevo México donde abordaron el vuelo. Según los primeros reportes, los migrantes son originarios de Colombia y Venezuela. El gobernador de California, Gavin Newsom dijo en un comunicado que los migrantes fueron abandonados en la puerta de una iglesia local.

El segundo vuelo llegó el lunes en un avión privado con un grupo de 20 migrantes que aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Sacramento. Algunos funcionarios creen que el gobernador de Florida, Ron Desantis podría estar detrás del hecho, ya que no sería la primera vez que con tal de sacar a indocumentados de su territorio, recurre a acciones como ésta.