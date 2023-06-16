Vladimir Putin asegura que ya instalaron armas nucleares tácticas en Bielorrusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que ya se instaló el primer lote de armas nucleares tácticas en su vecina Bielorrusia, y se espera que para finales de verano se entregue el cargamento completo.

“Esto ha sucedido. Se han entregado los primeros misiles nucleares a Bielorrusia. Solo los primeros. Este es solo el primer lote. Para fines del verano, fin de año, completaremos el trabajo", dijo Putin en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Cabe recordar que Bielorrusia es aliado de Moscú y el año pasado sirvió como plataforma de lanzamiento para el inicio de la guerra en Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin anuncia que Rusia ya ha trasladado la primera parte de las armas nucleares prometidas a Bielorrusia.

"Todos los que piensan en infligirnos una derrota estratégica no deben olvidar este despliegue".

Es una estrategia de disuasión clarísima. pic.twitter.com/HSASB4q7iF — Gran Capitán de los Tercios (@capTercio) June 16, 2023

No obstante el mandatario ruso aseguró que solo utilizará las armas nucleares en caso de considerar una verdadera amenaza contra la integridad de su país.

"El uso de armas nucleares tácticas (por parte de Rusia) es teóricamente posible. Para Rusia, es posible solo en el caso de una amenaza real a nuestra integridad territorial, independencia y soberanía y la existencia del estado ruso”.

Aunque aclaró que no tiene necesidad de utilizar las armas nucleares, advirtió que tienen más misiles que todos los países de la OTAN, “lo saben y tratan de persuadirnos para que iniciemos negociaciones sobre la reducción”.

Estados Unidos asegura que no hay indicios de que Rusia quiere usar armas nucleares

Tras las declaraciones de Putin, Antony Blinken, secretario de Estados de Estados Unidos, indicó que no hay indicios de que Rusia se esté preparando para usar nucleares, por lo que Washington no ve ninguna razón para ajustar su propia postura nuclear.

Sus comentarios se produjeron después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera el viernes que Rusia podría "teóricamente" usar armas nucleares si hubiera una amenaza a su integridad territorial o existencia, pero que no era necesario.