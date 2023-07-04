Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de planear ataque contra central nuclear de Zaporiyia

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el martes de tramar un ataque contra la central nuclear de Zaporiyia, en manos de las fuerzas de Moscú y que desde hace tiempo es objeto de recriminaciones y sospechas mutuas.

Renat Karchaa, asesor del jefe de Rosenergoatom, que gestiona la red nuclear rusa, declaró que Ucrania planeaba arrojar sobre la central munición impregnada de residuos nucleares transportados desde otra de las cinco centrales nucleares del país.

"Al amparo de la oscuridad de la noche del 5 de julio, los militares ucranianos intentarán realizar un ataque la central de Zaporiyia utilizando equipos de precisión de largo alcance y drones de ataque kamikaze", declaró Karchaa a la televisión rusa, según las agencias de noticias rusas. No aportó ninguna prueba en apoyo de su afirmación.

Un comunicado de las fuerzas armadas ucranianas citaba "datos operativos" según los cuales el martes se habían colocado "artefactos explosivos" en el tejado del tercer y cuarto reactor de la central nuclear de Zaporiyia. Siendo posible que se produjera un atentado "en un futuro próximo".

"Si se detonaran, no dañarían los reactores pero crearían una imagen de bombardeo desde el lado ucraniano", decía el comunicado en Telegram. El ejército ucraniano está "preparado para actuar en cualquier circunstancia". Los militares tampoco aportaron pruebas de sus afirmaciones.

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-Acusaciones cruzadas entre Ucrania y Rusia por una supuesta e inminente voladura de la Central Nuclear de Zaporizhzhia.

-Por primera vez, Zelenski denunció que Rusia colocó explosivos en el techo de la central.

-Kiev denuncia la huida de… pic.twitter.com/3ERboFsqIR — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 4, 2023

Falta de acuerdo sobre la seguridad de la planta de Zaporiyia

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha visitado la central nuclear de Zaporiyia en tres ocasiones desde la toma de posesión rusa, pero no ha logrado cerrar ningún acuerdo para mantener la instalación a salvo de bombardeos u otros incidentes relacionados con el conflicto.

Mijailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró a la televisión ucraniana que Grossi había demostrado su ineficacia a la hora de intentar mantener la seguridad en la central nuclear. "Cualquier catástrofe en Zaporiyia podría haberse evitado si (Grossi) hubiera sido claro desde el principio", dijo Podolyak, acusando al OIEA de dar bandazos en su enfoque del problema.

Situación de la central nuclear de Zaporiyia

Los soldados rusos tomaron la central nuclear de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa con seis reactores, el 4 de marzo de 2022, en los días posteriores a la invasión de su vecino por el Kremlin en febrero de 2022. Desde entonces, cada parte ha acusado regularmente a la otra de bombardear los alrededores de la central, situada en el sur de Ucrania, y de arriesgarse a un grave percance nuclear.

Ninguno de los reactores de la central nuclear de Zaporiyia produce electricidad.