A lo “Dato Protegido": Tribunal de Campeche ordena a periodistas a disculparse con Layda Sansores

El Tribunal Electoral de Campeche ha ordenado a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores. La resolución se basa en la acusación de que los comunicadores cometieron violencia política de género a través de sus publicaciones.

Esta medida, considerada como un grave acto de censura, obliga a los periodistas del portal de Facebook “La Barra Noticias” a publicar las disculpas de manera diaria, sentando un precedente que podría tener severas implicaciones para la libertad de expresión en la entidad y en todo el país.

Un caso más de censura



El Tribunal Electoral de #Campeche ha obligado a los periodistas Carlos Martínez, Abraham Martínez y Hubert Carrera a disculparse públicamente con la gobernadora Layda Sansores por generar violencia política de género con expresiones ofensivas. 🚫



La… pic.twitter.com/LBDXJEpM6d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025

Periodistas son obligados a pedir disculpas públicas a gobernadora Layda Sansores

Los comunicadores leyeron el texto dictado por el TEEC, donde deben reconocer que sus comentarios fueron “ofensivos, estereotipados” y constituyeron violencia digital y mediática para la gobernadora.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook, fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, es el mensaje que los periodistas deben leer.

Por su parte, Abraham Martínez explicó que apelaron la sentencia, pero la Sala Regional Xalapa la confirmó, por lo que acataron la orden. Asimismo, señaló que enfrenta otras cinco denuncias por daño moral, violencia política de género y difamación, promovidas por autoridades.

Jueza de Campeche ordena censurar a periodista Jorge González Valdez

Este no es el primer caso de censura que se da a periodistas en el estado de Campeche, pues recientemente una jueza de control resolvió prohibir al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico Tribuna hablar sobre la gobernadora Layda Sansores, y va más allá: exige que un interventor judicial revise y apruebe previamente cada nota, comentario o programa antes de su publicación.

Como el caso del periodista Jorge González Valdez y el portal “Tribuna”, ambos medios deberán someter sus publicaciones a revisión previa de un censor judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como evitar referirse a la gobernadora.

